"Rusko, ať už právem, nebo neprávem dotčené a odcizené, nejen že bez ohledu na mezinárodní právo anektovalo Krym. Učinilo vojenskou sílu a násilnou změnu hranic na evropském kontinentu znovu prostředkem politiky," uvedl německý prezident.

Také Čína podle něj mezinárodní právo akceptuje selektivně, když nejde proti jejím zájmům. "Její počínání v Jihočínském moři znepokojuje sousedy v regionu. Její postup vůči menšinám ve vlastní zemi znepokojuje nás všechny," prohlásil Steinmeier.

"A náš nejbližší spojenec, Spojené státy americké, se za současné vlády zříkají i myšlenky mezinárodního společenství," poznamenal s tím, že podle nynější americké vlády má každý své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. "Jakoby se myslelo na všechny, když každý myslí na sebe. 'Great again' - a když je nutné, tak i na náklady sousedů a partnerů," uvedl v narážce na volební slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa.

German Federal President Frank-Walter #Steinmeier: "Our political agenda does not include westernizing the world. However, we cannot and must not abandon the normative project of creating a world which makes the dignity of the individual one of the overarching goals." #MSC2020 pic.twitter.com/3MZuWzvplE