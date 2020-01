Zacházejí s námi jako se zločinci. Deportovaný migrant popsal svůj dojemný příběh

"Jmenuji se Amin, je mi 29 let a jsem z Alžírska. V únoru 2015 jsem opustil zemi a odcestoval přes Španělsko do Německa. V té době jsem měl vízum platné měsíc, díky tomu jsem se mohl pohybovat po Evropě," popisuje svůj příběh na serveru InfoMigrants.net Amin.

Jeho pouť skončila v Dortmundu na západě Německa, kde ovšem nikoho neznal. Poté, co našel cestu k migračnímu centru, požádal o azyl, na který čekal v bytě spolu s několika dalšími žadateli. "Byli jsme v každé místnosti dva, často v bytech bydlelo čtyři nebo dokonce šest lidí," vypráví.

Jejich denní rutinou se staly setkání s úředníky a čekání na odpovědi imigračního úřadu. Po více než roce, v červnu roku 2016, se ale seznámil se ženou. Němka, která pracovala v pekárně, měla blond vlasy a modré oči a líbila se mu. I on ji přitahoval

Vyměnili si na sebe čísla, setkávali se, povídali si a zamilovali se do sebe. "Víte, bylo to trochu jako v té písni Joa Dassina, která pojednává o lásce zákazníka s pekařkou, která peče čokoládové mini croissanty," vzpomíná.

Jejich láska ale neměla dlouhého trvání. "Tři měsíce poté, co jsme se seznámili, byl můj požadavek na azyl zamítnut. Báli jsme se, že mě pošlou zpět do vlasti a že mě policie přijde hledat, tak řekla, že se k ní můžu nastěhovat. Nikdy jsem bez ní nešel ven, měl jsem strach," svěřil se Amin.

Celé dny trávil tím, že čekal, až se jeho přítelkyně vrátí domů. Nevycházel ven, jen doufal, že jeho právník dá věci do pořádku. "Chtěli jsme se vzít. Nebylo to jen kvůli mé situaci, opravdu jsem tu ženu miloval. Nechtěli jsme být odloučeni," přemítá.

V prosinci roku 2017 obdržel dopis od právníka, v němž stálo, že se má příští měsíc dostavit na schůzku do imigrační kanceláře. Pocítil úlevu a doufal, že dostanou šanci na společný život. Místo toho ale začal kolotoč plný problémů.

"Když jsem otevřel dveře kanceláře, čekali na mě čtyři policisté. Hned jsem pochopil, že jsou tam, aby mě deportovali. Věci nabraly rychlý spád. Obdržel jsem dopis, který mi přikázal opustit Německo, a byl jsem poslán do správního střediska v Bürenu," vypráví Amin.

Zadržovací tábor podle něj připomíná spíše vězení. "V pokoji jste sami a můžete chodit ven pouze mezi 14:00 a 21:00 hodinou. Bylo pro mě opravdu těžké zvyknout si na život v tomto malém prostoru, protože trpím klaustrofobií. Prvních pár nocí bylo velmi obtížných a nemohl jsem spát," svěřuje se.

Přes den se toho v zařízení nic moc dělat nedá, a tak lidé čekají. Čekáním tráví dny, ty se přelévají v týdny. "Jako bych byl zločincem. Ale nejsem zločinec. Nikdy jsem neukradl ani vejce, jen jsem neměl správné papíry," stěžuje si Amin.

Jeho čekání skončilo ránu v květnu 2018. Přišli si pro něj policisté, svázali mu ruce a nohy plastovými kabely a odvedli ho na letiště. "Nemohl jsem chodit, musel jsem dělat malé skoky vpřed, abych se hýbal," popisuje své poslední chvíle na území Německa.

Podle svých slov nekladl odpor, věděl, že to nemá smysl. Když nastoupil do letadla, čekalo na něj pět alžírských policistů. Poté, co letadlo přistálo v jeho vlasti, strávil den na policejní stanici, kde byl vyslýchán a poté propuštěn. Vrátil se do domu svých rodičů.

"Já i moje snoubenka jsme velmi smutní, že se nevídáme. Voláme si každý den, abychom zmírnili stesk. Minulé léto jsme se setkali, strávili jsme týden v Tunisku, ale není lehké být od sebe takto oddělení," stýská si Amin.

"Doufám, že se jednoho dne opět setkáme, ale do konce roku 2020 nesmím vstoupit na evropskou půdu. Je to pro nás velmi komplikované. Počítám dny do doby, než ji znovu uvidím," uzavřel smutný příběh Amin.