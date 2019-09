Záchranáři vynesli z polské jeskyně těla speleologů, příčina smrti nejasná

Až dosud se spekulovalo, zda se oba muži utopili, když jim voda odřízla ústupovou cestu, anebo podlehli podchlazení v jeskyni, ve které se teplota pohybovala okolo čtyř stupňů Celsia.

zdroj: YouTube

Záchranáři se za pomoci kolegů ze Slovenska, hasičů a vojenských pyrotechniků snažili k jeskyňářům dostat, ale cestu stísněnými prostory si museli rozšiřovat za pomoci mikrovýbuchů. První mrtvé tělo objevili 22. srpna. 30. srpna se dostali se k oběma tělům a začali je přepravovat na povrch.

Do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku původně vešla šestice jeskyňářů z Vratislavi. Dva z nich v podzemí uvázli poté, co stoupla hladina vody. Do pátrání se zapojily desítky lidí.

Velká sněžná jeskyně, která se nachází nedaleko hranice se Slovenskem, měří na délku téměř 24 kilometrů a dosahuje hloubky více než 800 metrů. Široké veřejnosti přístupná není, chodit do ní mohou pouze průzkumníci a lidé se speciálním povolením. Na mnoha místech jsou jen úzké a křivolaké průlezy.