Záchranný balíček v hodnotě 57 miliard eur. Německý ministr chce pomoci městům postiženým koronavirem

Cílem opatření je pomoci městům a obcím stabilizovat veřejné finance. Jeho součástí má být i zvláštní úleva pro některé hluboce zadlužené obce.

"Tento ochranný štít by měl městům a obcím nejen usnadnit současnou obtížnou situaci, ale také jim umožnit vykonávat ještě lépe svou práci," cituje dokument ministra.

V německém federálním uspořádání se místní samospráva z velké části stará o veřejné investice jako jsou stavby silnic a mostů, nebo o modernizaci škol a nemocnic. Německo očekává, že daňové příjmy státu, spolkových zemí a měst kvůli koronaviru letos proti původnímu odhadu klesnou téměř o 100 miliard eur (2,76 bilionu Kč).

Ekonomické dopady pandemie pociťuje spolková republika stejně jako většina dalších evropských zemí velmi silně. Německo původně letos počítalo s vyrovnaným státním rozpočtem a s mírným růstem hrubého domácího produktu (HDP). Už v prvním čtvrtletí ale největší ekonomika eurozóny klesla proti předchozím třem měsícům o 2,2 procenta, nejvíce od roku 2009.

Vláda v Berlíně už dříve uvedla, že na letošní rok počítá kvůli koronaviru s propadem ekonomiky o 6,3 procenta, což by bylo nejvíce za dobu existence spolkové republiky. V příštím roce by se podle odhadů mohla ekonomika do značné míry zotavit.

V březnu německý parlament schválil první záchranný balíček v hodnotě více než 750 miliard eur. Poprvé od roku 2013 se kvůli němu kabinet zadlužil.