Začíná operace Irini. Lodě a letadla EU budou hlídat zbrojní embargo v Libyi

Na potřebě lepší kontroly zákazu dovozu zbraní do Libye, který stanovila Organizace spojených národů, se v lednu shodli politici řady velmocí včetně samotné EU. Unijní ministři zahraničí poté v únoru navrhli nasadit lodě a letadla členských zemí do nové operace označené řeckým výrazem pro mír. Irini by měla dohlížet na dodržování embarga zvláště na problematickém východě Libye, kudy do země proudí velká část zbraní.

We are launching a new #CSDP operation today. With #IRINI, the EU significantly contributes to efforts aimed at ending the conflict in #Libya and shows that even amidst #COVID19 crisis, we are committed to promote peace. https://t.co/FfIuRGXhcH #EUDefence pic.twitter.com/1sTVVkYbNQ