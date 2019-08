Začíná summit G7. Letos v novém formátu, napětí mezi velmocemi je znát

Dá se ale čekat též diskuse o dalších horkých tématech, jako je brexit, politická krize v Itálii, obchodní válka mezi USA a Čínou, Írán, Libye a Kašmír. Na schůzku dorazí mimo jiné indický premiér Naréndra Módí.

zdroj: YouTube

Loňský summit G7, který se konal v Kanadě v napjaté atmosféře kvůli americkým clům na dovoz oceli a hliníku, skončil fiaskem po rozkolu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Šéf Bílého domu schůzku opustil předčasně.

Letošní summit se koná v době, kdy obchodní spor mezi Washingtonem a Pekingem a nestabilní finanční trhy zvyšují tlak na politiky, aby posílili snahy o odvrácení globální recese. Macron dopředu avizoval, že v zájmu usnadnění jednání skončí setkání v Biarritzu bez závěrečného komuniké. Stane se tak podle agentury Reuters poprvé od roku 1975, kdy se tyto summity začaly konat.

"Přiznejme si, že komuniké nikdo nečte," uvedl Macron. Dodal, že body, v nichž se USA neshodují s ostatními, jsou známé. "Když vypracujeme ujednání o pařížské klimatické dohodě, prezident Trump nebude souhlasit. Je to tedy zbytečné," dodal.

Podle agentury Bloomberg má Evropa nyní hodně v sázce a musí se snažit, aby vrcholná schůzka neskončila krachem jako loni. Evropané se především obávají, že Trump uvalí cla na dovoz evropských aut. Rozhodnutí by mohlo padnout už v listopadu. Obchod ale oficiálně tématem summitu není.

Vztahy mezi USA a předsedající Francií jsou navíc mimořádně napjaté poté, co Paříž zavedla digitální daň namířenou proti internetovým gigantům, jako jsou například americké společnosti Google, Amazon či Facebook. Trump v odvetě pohrozil, že zdaní francouzské víno. Nyní podle serveru Politico bude Trump tlačit na Francii, aby kontroverzní daň zrušila, a také bude požadovat, aby Indie snížila svá cla. Navíc budou mít vůdci G7 v neděli zvláštní debatu o globální ekonomice, jak požadovala Trumpova administrativa. Jiskry budou podle portálu nejspíše létat i kvůli klimatické krizi, kterou se Macron rozhodl dát na pořad i s ohledem na požáry amazonských pralesů.

Summit v Biarritzu bude premiérou nového britského premiéra Borise Johnsona. Kromě toho, že se poprvé ve funkci setká s Trumpem, aby s ním jednal o pobrexitové obchodní dohodě, bude se svými protějšky hovořit o nadcházejícím odchodu své země z EU. "Nebudeme mluvit jen o brexitu, ale jistě tam připomeneme, že urychlujeme naše přípravy na odchod, který nastane děj se co děj," řekl deníku Financial Times zdroj z Downing Street. Žádný průlom se neočekává, ačkoli do brexitu zbývá už jen 69 dní.

Možný vznik osy Washington-Londýn znepokojuje Francii a Německo, které usilují o zachování jaderné dohody s Íránem, od které Trump odstoupil. Podle komentátorů bude americký prezident výměnou za ambiciózní obchodní dohodu s Londýnem chtít totéž od Británie.

Hlavním tématem schůzky je boj proti nerovnostem, nejen v příjmech, ale také například v přístupu ke vzdělání nebo v případě žen k antikoncepci. Macron se rozhodl pro nový formát summitu a pozval mimo jiné pět afrických zemí, kterých se dotýkají klimatické změny. Celá schůzka se proto také ponese v ekologickém duchu, například tiskové středisko bude napájeno solárními panely.

Rusko bylo z G7 vyloučeno po anexi Krymu v roce 2014 a Trump se na začátku tohoto týdne vyslovil pro jeho návrat. Zdroj z Elysejského paláce uvedl, že i Macron je pro to, aby se ruské členství ve skupině příští rok obnovilo. O tomto kroku se ale v Biarritzu podle vysokého amerického představitele hlasovat nebude.

Schůzku budou doprovázet přísná bezpečnostní opatření, která Macron označil za "nevídaná". Na bezpečnost a pořádek bude dohlížet 13.200 policistů a četníků. "Nepřipustíme žádné výtržnosti," varoval francouzský ministr vnitra Christophe Castaner.

Centrum města bude uzavřené, jedinou výjimku budou mít místní obyvatelé, lidé, kteří tam pracují, a ubytovaní turisté. Další zóna bude přístupná jen na speciální povolení. To vše k nelibosti místních a především obchodníků, neboť v oblíbeném letovisku nedaleko španělské hranice právě vrcholí hlavní turistická sezona.

Kvůli summitu G7 chce asi 12.000 aktivistů různých organizací v blízkých městech uspořádat protisummity a demonstrace. Hlavní protest má být v sobotu v Hendaye. V tomto městě se konají různé konference a workshopy už od středy.