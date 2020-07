Normální holka, umí jazyky. Německá média řeší "českou špionku" mezi islamisty

Německý týdeník Spiegel v minulém týdnu informoval, že se v bavorském zemském sněmu zlobili Zelení a sociální demokraté, když se zjistilo, že policie naverbovala do svých řadu ženu, která je údajně islamofobní, libuje si ve zbraních a navíc se otevřeně hlásí ke krajní pravici.

Zmiňovaná Anna Nováková údajně byla v pracovněprávním vztahu s německým poslancem Bundestagu Petrem Bystroňem, který je rodákem z Olomouce, odkud ve svých 15 letech emigroval s rodiči do bývalého Západního Německa. Později se dal na studium ekonomie a mezinárodních vztahů na vysoké škole v Mnichově.

Slečna se na spolupráci s bavorskou tajnou policií dala v rámci psaní své bakalářské práce, kde se věnovala islámskému terorismu.

Poslanec vyloučil v rozhovoru pro CNN Prima NEWS, že by byl pod větším dohledem bezpečnostních složek poté, co média informovala, že bavorská rozvědka udržovala blízké vztahy s Češkou, která měla být v jeho týmu. Podle něj k tomu nebyl důvod, neboť Nováková se pouze zabývala islámským terorismem, a to čistě kvůli studiu. Jelikož se pohybovala mezi islamisty, je přirozené, že v zájmu vlastní bezpečnosti vyrozuměla policii, která po ní chtěla, aby všechna získaná fakta poskytla zpravodajským službám.

"Jen proto, že se to některá německá média teď v okurkové sezóně snaží skandalizovat, neznamená, že na tom taky něco skandálního je," nechal se slyšet Bystroň.

"Články časopisu Spiegel už delší dobu nečtu. Je to ztráta času, jejich zpravodajství je velmi nekvalitní a co se týče AfD i velmi jednostranné. Vidí to tak velký počet Němců. Spiegel ztratil od roku 2000 více než 300 000 čtenářů. Jen za poslední čtvrtletí jim spadl náklad o 9,3 procenta," dodal.

Maja je Bystroňovými slovy normální chytrá holka, která hovoří více jazyky, vystudovala univerzitu v Pasově a má obavy o budoucnost Evropy. V jeho týmu navíc ani nepracovala, nýbrž mu pouze v návaznosti na stáž u jednoho z kolegů zodpověděla některé dotazy jeho českých příznivců, jelikož nikdo z jeho zaměstnanců neumí česky a on byl velmi časově vytížený.

Proč jste spolupráci s ní ukončil?



"To je jednoduché, měli jsme smlouvu na brigádu, která vypršela. Svojí práci si odvedla dobře a nějaké očerňování ze strany médií, které se nám zoufale snaží neustále přilepit nějaký skandál, nás v AfD už vůbec nerozhodí. Její zaměstnavatel, kolega z AfD, je s její prací velmi spokojený. Nedávno magazín Spiegel udělal dokonce titulní story z toho, že nás údajně financuje a řídí Kreml. No a jediný „důkaz“ pro celou tu slátaninu byl e-mail nějakého nižšího úředníka ruského ministerstva zahraničí, ve kterém se svým nadřízeným 'vytahuje', že 'poslanec zemského parlamentu v Bádensko-Württembersku Markus Frohnmeier je zcela pod jeho kontrolou'. Přitom Markus Frohnmeier nikdy v zemském parlamentu nebyl, ani do něj nekandidoval. Tolik k věrohodnosti těch informací, ze kterých redaktorky Spiegelu vaří ty své nenávisti," odpověděl poslanec na otázku, proč spolupráci s Majou nakonec ukončil.

Současnou reakci Zelených a SPD vnímá jako pokus skandalizovat jakoukoliv maličkost, jelikož se AfD bojí. Například minulý týden vydala předsedkyně mnichovské buňky sociální demokracie tiskovou zprávu, podle níž měla AfD podvést slavnou mnichovskou hospodu, když si v ní zarezervovala stoly pod hlavičkou SPD.

Pak se ale ukázalo, že šlo o lež, jelikož objednavatelkou byla Angelika Barbeová, bývalá poslankyně spolkového sněmu za SPD a exčlenka jejího spolkového předsednictví, která se s Bystroňem v Mnichově setkala kvůli demonstracím proti karanténním opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru, v nichž oba našli shodu.

"To víte, oni chudáci nevydýchali, že jim v posledním průzkumu už zase spadly preference, tentokrát o dvě procenta. A 'zcela náhodou' nám zrovna přesně o ty dvě procenta preference stouply," uzavřel Bystroň.