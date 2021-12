Zákaz pro britské turisty drtí francouzská lyžařská střediska

"Je to ekonomická katastrofa," řekl šéf střediska Christophe Lavaut a upozornil, že ve Val d'Isere pochází většina klientů z Británie. "Žádný podnik v žádném odvětví to nezvládne, když během dvou dnů přijde o 42 procent klientů," dodal.

Ačkoli nepopírá, že je třeba přijmout opatření v boji proti šíření vysoce nakažlivé varianty, uvedl, že jeho resort bude potřebovat pomoc vlády. A ta zatím žádné konkrétní kroky neoznámila.

Francouzský statistický úřad tento týden předpověděl, že výkon francouzské ekonomiky se letos ukázal silnější, než předpokládal, díky zmírnění opatření proti šíření koronaviru a rychlému očkovacímu tempu.

Pro lyžařské odvětví, které doufá v lepší časy poté, co byla loňská sezona poznamenaná uzavřenými vleky, je to jen malá útěcha.

Jean-Marc Silva z asociace France Montagne uvedl, že Britové tvoří nejpočetnější zahraniční skupinu návštěvníků francouzských horských středisek, celkem devět procent všech klientů. "Britové milují hory a ve své zemi jich tolik nemají, takže si ty francouzské přivlastnili," řekl Silva.

"Není to stejná klientela jako francouzská," řekl Silva. "Francouzský návštěvník sem jezdí lyžovat. Britský návštěvník bude lyžovat, ale také se jako první zapojí do aktivit po lyžování...Mají takovou tu hospodskou kulturu. Utrácejí více než ostatní. Opravdu si pobyt na místě maximálně užívají," dodal.

Do Francie smí aktuálně z Británie přicestovat jen Francouzi, lidé, kteří mají francouzského partnera či trvalý pobyt v zemi.

Šéf sdružení britských cestovních kanceláří ABTA Mark Tanzer rovněž prohlásil, že omezení tvrdě zasáhne zimní cestovní ruch.

V L'Alpe d'Huez ve francouzských Alpách tvoří britští návštěvníci čtvrtinu klientely, stejně jako ve Val d'Isere.

Šéf místní kanceláře pro cestovní ruch François Badjily doufá, že se podaří ztráty omezit během Vánoc, kdy většinu klientely tvoří místní. "Ale v lednu, kdy Francouzi moc nejezdí na dovolenou a míváme hodně zahraničních turistů, to bude skutečná rána," řekl. "Jsou to klienti, kteří v průměru utrácejí více než ostatní, kteří chodí na lyžařské kurzy, do restaurací, hodně chodí ven, takže ztráta čtvrtiny návštěvníků bude znamenat ztrátu více než čtvrtiny našich obchodů," dodal Badjily.