Žalobci tvrdí, že katalánské separatisty podporovalo Rusko

— Autor: ČTK

Rusko bylo připraveno poslat až 10.000 svých vojáků do Katalánska v případě, že by se tento region v roce 2017 odtrhl od Španělska. Tvrdí to žalobci, kteří ve středu nařídili zatčení 21 příznivců katalánské samostatnosti. Podle obžaloby katalánští separatisté dostali v roce 2017 podporu Ruska v šíření dezinformací. Rusko nařčení vznesené španělskými vyšetřovateli nekomentovalo, napsala ve středu agentura AP. V minulosti ale nařčení z podpory katalánských separatistů odmítalo.