Zaměstnankyně Charlie Hebdo musela během 10 minut opustit domov, výhrůžky se stupňovaly

Satirický časopis, jehož pařížská redakce se stala v roce 2015 terčem teroristického útoku, na počátku září znovu otiskl karikatury proroka Mohameda.

"Měla jsem deset minut na to, abych se sbalila a opustila svůj domov. Deset minut na to, abych se vzdala části svého života, to je trochu málo, je to velmi kruté. Domů už se nevrátím," řekla Bretová týdeníku Le Point.

"J'ai eu 10 minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile. 10 minutes pour abandonner une partie de son existence, c'est un peu court, et c'est très violent." @marika_charlie, responsable RH chez Charlie Hebdo, a dû être exfiltrée : https://t.co/5cHDoUQlFd — Frédéric Says (@FredericSays) September 21, 2020

Bretová pracuje v časopise Charlie Hebdo jako ředitelka personálního oddělení. Ochranku má už pět let. Dostala ji poté, co v lednu 2015 vtrhli do redakce dva islámští radikálové, bratři Chérif a Said Kouachiovi. Zastřelili tehdy 11 lidí přímo v redakci a jednoho policistu před budovou. Teroristy policie později zabila.

Na počátku září začal v Paříži proces se skupinou 14 lidí obžalovaných z podílu na atentátu na Charlie Hebdo a souvisejícím teroristickém útoku na židovský obchod s potravinami. Satirický časopis v den začátku procesu znovu otiskl karikatury proroka Mohameda, které jako první v roce 2005 zveřejnil dánský deník Jyllands-Posten.

Podle agentury AFP policisté popsali výhrůžky, které minulé pondělí Bretová obdržela, jako "jasné a detailní". Podle ní ale nejde zdaleka o jediné hrozby. "Od počátku procesu a po novém otištění karikatur jsme dostali různé ohavnosti včetně hrozeb od Al-Káidy a výzev, aby někdo dokončil práci bratrů Kouachiových," řekla týdeníku Le Point Bretová.