Zápach, špína, nemoci, deprese. V táboře pro 3000 migrantů jich žije 20 000

Situaci v jednom z řeckých uprchlických táborů popsala Pospíšilová v Událostech, komentářích. Zařízení, ve kterém lékařka působí, bylo původně vybudované pro 2800 lidí, žije jich tam ale 20 000.

Tábor je podle ní v tuto chvíli až neskutečně přeplněný. "Je tam hodně rodin s dětmi a je tam přibližně tisíc dětí bez doprovodu," vysvětlila zoufalou situaci.

Dodala, že naprostá většina těchto nezletilých pochází ze Sýrie nebo Afghánistánu. Jejich život v táboře je ale spíše utrpením.

Migranti přespávají v letních stanech, nemají žádné matrace a často ani deky, jsou nuceni spát na zemi nebo na kartonech ze supermarketu.

Ani stany jako takové pro ně nejsou oázou soukromí. Mnohdy totiž žijí i tři rodiny v jednom stanu a podle lékařky tam panuje zápach, špína a nemoci. Lidé navíc trpí depresemi a strachem.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského se Evropská komise rozhodla, že situaci bude řešit. "Z Evropské unie jdou poměrně velikánské prostředky do Řecka, do dalších uprchlických zařízení na to, aby vypadala podle standardů jedenadvacátého století," řekl České televizi.

"To, co bylo popsáno, je absolutně nepředstavitelné a musíme s tím okamžitě začít něco dělat. Já si myslím, že řecká vláda by měla co nejrychleji začít jednat. Měla by urychlit řízení, měla by povolit, aby se Frontex a další agentury Evropské unie začaly spolupodílet na urychlení procesu azylového řízení a snažila se dostat ty rodiny do bezpečí,"