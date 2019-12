"Zastavte Putinovu válku!" Polonahé aktivistky řádily před sídlem Macrona

K incidentu se přihlásilo hnutí Femen, jehož členky stejným způsobem protestují již řadu let.

"(Ruského prezidenta Vladimira) Putina, který vede dvě války, je homofob a sexistický diktátor, v Elysejském paláci přijmou hlavní bránou. U poklidně protestujících aktivistek Femenu je to jiný příběh," uvedla skupina na svém francouzském twitterovém účtu. Ke sdělení připojila fotografie z momentu, kdy jednu z protestujících před desítkami přihlížejících lidí povalil na zem člen ostrahy.

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI

Podle zpravodaje BBC Jonaha Fishera byly ženy z místa rychle odvedeny. K incidentu podle všeho došlo krátce před 14:00, přičemž na třetí hodinu odpoledne byl plánován začátek summitu.

Ahead of Normandy talks outside ⁦@Elysee⁩, #Femen protesters denounce ⁦@KremlinRussia⁩, shouting “Stop Putin’s war” This young woman was promptly tackled to ground by this quick-footed officer ⁦@POLITICOEurope⁩ pic.twitter.com/M2P2IbP6Au