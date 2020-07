Najdou vás a zastřelí jako psa. Čečenci mají strach o život i v zahraničí

„Všichni odešli, aby našli bezpečí a zapomněli na domov, ale oni vás najdou a zastřelí jako psa,“ řekl přítel Umarova pro britský deník Guardian, který uvádí, že muž chce zůstat ze strachu v anonymitě poté, co se zúčastnil pohřbu Umarova. Násilnický čin ve Vídni je čtvrtým v pořadí útoků na Čečence, kteří žijí v EU. Tři z toho skončily vraždou. „Všichni se bojíme,“ prohlásil čečenský muž.

Podle deníku v pondělí rakouská policie uvedla, že Umarov odmítl policejní ochranu, ale přítel Umarova toto tvrzení odmítl. Podle jeho slov Umarov souhlasil s policejní ochranou před jeho domem kvůli jeho rodině poté, co dostával výhrůžky smrtí v posledních pár měsících. „Ale nechtěl osobní ochranku, odmítl to. Říkal jsem mu, že je to nebezpečné a šílené, aby chodil sám,“ řekl Umarův přítel.

Umarov, který opustil Čečensko v roce 2005 založil You Tube kanál „Anzor Wien“, kde veřejně Kadyrova urážel. Nazval ho „hlavní prostitutkou Čečenska“, dokonce odvážně Kadyrova vyzval, aby si ho našel a zabil. Umarov tvrdil, že pracuje jako informátor rakouských bezpečnostních služeb.

„Anzor se scházel s lidmi z Čečenska, kteří plánovali útoky. Odposlouchával je a poté nahrávky předával rakouské zpravodajské službě,“ tvrdí Umarův přítel a dodává, že s nimi měl Umarov pracovat již deset let.

Čečenský bloger Tumso Abdurakhmanov, který údajně útok ve Švédsku přežil, zveřejnil v pondělí video o Umarovově vraždě. „Nikoho to nepřekvapilo, ale velmi nás to zarmoutilo a hlavně rozzlobilo. Každý jasně chápe, proč byl zabit a kdo je za tohle zodpovědný,“ říká Abdurakhmanov.