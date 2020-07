Závěry vyšetřování: Příčinou pádu slovenské stíhačky byl nedostatek paliva

Vyplývá to ze závěrů vyšetřování, o kterých dnes novináře informoval ministr obrany Jaroslav Naď a vedení armády.

Policie již krátce po nehodě informovala, že nehodu mohl způsobit nedostatek paliva, tehdejší vedení ministerstva obrany tuto informaci nepotvrdilo.

zdroj: YouTube

Pilot migu loni v září stihl plně vyzbrojenou stíhačku navést do neobydlené oblasti ještě předtím, než se katapultoval. "Dopad letadla proběhl do lesního porostu. Pilot utrpěl lehká zranění," uvedl Naď. Škodu na letadle ministr vyčíslil na 38 milionů eur (miliarda korun).

Stíhačka se spolu s dalším strojem účastnila večerního cvičení. Výcviková mise ale byla kvůli horšícímu se počasí odvolána. První z letounů přistál na letecké základně Sliač na středním Slovensku až na druhý pokus. Pilotovi migu se přistávací manévr kvůli špatnému počasí už nezdařil, požádal proto o přelet do Bratislavy. Při tomto letu mu ale přístroje začaly hlásit kritický nedostatek paliva. V následné komunikaci padlo rozhodnutí navést letadlo mimo obydlený prostor s katapultováním pilota, stroj pak spadl několik desítek kilometrů od Bratislavy. Ministr Naď nyní postup pilota ocenil, vyzbrojené letadlo by podle něj při pokusu doletět do Bratislavy mohlo ohrozit životy tamních obyvatel.

Dosluhující ruské stroje MiG-29 Slovensko nahradí novými americkými stíhačkami. Smlouvu o nákupu 14 kusů nejmodernější verze bitevníků F-16 Bratislava podepsala předloni, první stroje by Slovensko mělo dostat v roce 2022. Celková hodnota kontraktu včetně výcviku personálu, munice a dvouleté logistické podpory činí 1,59 miliardy eur (42,4 miliardy korun).

Letecké nehody ve slovenské armádě nejsou zcela ojedinělé. Například v roce 2018 se na středním Slovensku zřítilo cvičné vojenské letadlo L-39. Dva piloti, kteří byli na palubě, se před pádem letounu stihli katapultovat. Nejtragičtější leteckou katastrofou v novodobé historii Slovenska byla v roce 2006 havárie slovenského vojenského letadla An-24 na severovýchodě Maďarska, při které zahynulo 42 lidí.