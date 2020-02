Zbytečná panika a dezinformace, reaguje mladý Ital na koronavirus

Nicola si myslí, že úřady za dané situace dělají, co mohou, problémem jsou prý sociální sítě "plné fake news", tedy nedůvěryhodných informací. Relativně v klidu zatím zůstává i Brňan Nicholas Nazarčuk, který je na studijním pobytu v jihoitalském Salernu. Místní univerzita jemu i dalším zahraničním studentům poskytla potřebné informace.

Salerna se zatím netýkají přísná preventivní opatření, jaká platí v několika regionech na severu Itálie. V Padově, která je součástí Benátska, jsou uzavřené školy, muzea, divadla i některé bary. Benátsko dnes kolem poledne hlásilo 42 osob nakažených novým typem čínského koronaviru, více potvrzených případů měla z italských regionů pouze sousední Lombardie.

"Mě ani mých příbuzných a přátel se to naštěstí netýká. Je to poněkud zvláštní situace. Spousta alarmismu a všeobecného šílenství. Prázdné supermarkety, prázdné lékárny bez roušek a dezinfekčního gelu. Všichni se zbláznili," vtipkoval pětadvacetiletý Nicola.

Osobně se jej dotklo uzavření sportovišť, neboť pracuje i v jednom z tenisových klubů v Padově, která má něco přes 200.000 obyvatel. Kromě dočasné ztráty jednoho ze dvou svých zaměstnání prý Nicola žije stejně jako dřív, pouze má na paměti doporučení ohledně častého mytí rukou a vyhýbání se davům.

"Zkrátka, mohli bychom žít v klidu a pokojně a jenom být trochu opatrnější, ale místo toho máme přílišnou paniku a mluví se jenom o koronaviru, jakoby to byl černý mor," uvedl. Problémem jsou podle Nicoly sociální sítě, kde se daří nejrůznějším dezinformacím. "Hrozně moc lidí si myslí, že to je smrtelná epidemie, ačkoli to údajně není o moc horší než chřipka," popsal svoji zkušenost.

V Itálii od pátku zemřelo přes deset lidí nakažených čínským koronavirem. Nejmladšímu z nich bylo 62 let a většina obětí zároveň trpěla dalšími závažnými zdravotními problémy. I proto Nicolu poplašné zprávy příliš neznepokojují. "Slyšel jsem, že v rizikových zónách je reakce velmi dobrá a že stát je v tomto směru připraven," uzavřel pondělní rozhovor.

Na lehkou váhu zřejmě šíření nákazy neberou ani úřady v Salernu, ačkoli je od nejhůře zasažených italských oblastí vzdálené přes sedm hodin cesty autem. "Dneska (v pondělí) jsme kvůli tomu měli schůzku ve škole," řekl ČTK magisterský student Nazarčuk, který na jih Itálie dorazil teprve před několika dny. On a další účastníci evropského studijního programu Erasmus prý byli informováni, že zdravému člověku by v souvislosti s nemocí COVID-19 nemělo hrozit žádné velké nebezpečí, zároveň však byli poučeni o adekvátní prevenci.

"Nakonec nám poskytli telefonní číslo na speciální linku, pokud bychom měli podezření, že máme koronavirus," popsal šestadvacetiletý Brňan. Dodal, že v areálu místní univerzity byl obklopen lidmi, kteří na sobě měli chirurgické roušky a rukavice.

Ze Salerna ani okolních oblastí zatím žádné případy výskytu koronaviru hlášeny nebyly, to už ale po dnešku nelze říct o toskánské Florencii. Na Florentské univerzitě v posledních měsících působí i mladý český matematik Vít Musil, který také v rozhovoru s ČTK hovořil o preventivních opatřeních. Vedení univerzity akademikům rozeslalo odkaz na stránku s informacemi o nákaze a vyzvalo je ke sledování středeční diskuse s experty.

Musil plánuje ve čtvrtek Florencii opustit a kvůli poslednímu vývoji se obává rušení leteckých spojů. "Osobně se nebojím nákazy, ale toho, že se zavře město," uvedl.