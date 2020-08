Zdravotní stav Navalného je velmi znepokojující, říká aktivista Bizilj

"Jeho zdravotní stav nás velmi znepokojuje," sdělil Bizilj novinářům před berlínskou nemocnicí Charité, kam byl Navalnyj dopoledne převezen po přistání na letišti Tegel. Sanitku na cestě doprovázela kolona policejních motocyklů a aut.

Russian dissident Alexei Navalny, who is in a coma after a suspected poisoning, arrived in Berlin on a special flight for treatment by specialists at the German capital's main hospital, Charité. pic.twitter.com/yXRkeEuLoC