Benelux svírá pandemie. Přírůstek nakažených v Nizozemí dosáhl nového maxima

V Nizozemsku bylo podle RIVM za poslední den zachyceno 10.343 případů a celkový počet nakažených v západoevropské zemi se 17,4 milionu obyvatel překročil hranici 300.000.

Země Beneluxu patří aktuálně mezi nejhůře zasažené v Evropě a Belgie je v počtu nově infikovaných za poslední dva týdny vzhledem k velikosti populace hned za Českou republikou.

V týdnu od 16. do 22. října přibývalo do belgických statistik nakažených každý den téměř 12.500 nových případů. V předchozím statistickém souhrnu se denní průměr pohyboval kolem 5000 nových případů. Pozitivní je nyní téměř každý pátý testovaný.

V uplynulém týdnu v Belgii umíralo v průměru 42 nakažených denně a nyní už má země s 11,5 milionu obyvatel 10.810 obětí covidu-19. Prudce přitom roste počet hospitalizovaných s covidem-19. Podle posledních statistik nemocnice v uplynulém týdnu přijímaly v průměru 467 takových pacientů denně. Aktuálně hospitalizovaných je téměř 5000, z toho více než 750 na jednotkách intenzivní péče.

V Belgii dnes vstoupila v platnost nová omezení, ale ještě nejde o celoplošné utlumení života. Belgické úřady upozorňují, že zemi nyní čeká rozhodující měsíc v boji s koronavirem. "To, co děláme nyní, co budeme dělat v příštích dvou týdnech, bude rozhodující," řekl dnes mluvčí krizového centra pro boj s covidem-19 Yves Van Laethem. Pokud se čísla nezmění, na JIP belgických nemocnic bude za dva týdny ležet 2000 pacientů, čímž bude naplněna jejich kapacita.