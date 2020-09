Země EU by podle europoslanců měly přístup k rizikovým zemím koordinovat

Poslanci Evropského parlamentu v dnešní diskusi vyzvali členské země a Evropskou komisi, aby předešly opakování situace z jara, kdy na uzavřených hranicích stály mnohahodinové fronty a vázlo zásobování i cesty lidí mířících za prací. Eurokomisař Didier Reynders podotkl, že unijní exekutiva se již pokouší státy přesvědčit ke sladění přístupu.

Většina vystupujících poslanců se shodla, že další uzavírky hranic by EU neprospěly. Doplatil by na ně jak jednotný trh, tak zejména lidé dojíždějící za prací, míní poslanci.

"Státy měly čas se poučit a nyní je úkolem politiků, aby zajistili, že přeshraniční pracovníci kteří pomáhají držet jednotný trh nad vodou, se nestanou pokusnými králíky pro nová opatření členských zemí," varoval zástupce nejsilnější lidovecké skupiny v EP Andreas Schwab.

Jeho socialistická kolegyně Sara Cerdasová podotkla, že členské země by měly převést část zdravotnických pravomocí na Brusel. Tím by se podle ní snáze zaváděla například společná pravidla pro hodnocení zdravotních rizik, což by výrazně usnadnilo koordinaci v případě pandemií.

EK začátkem září předložila členským zemím návrh na sjednocení přístupu k cestování přes hranice. Státy by podle tohoto nezávazného doporučení komise měly zvážit zavedení společných kritérií k určení epidemiologických rizik, jednotného barevného "semaforu" pro rozlišení rizikových regionů a společného přístupu k lidem navracejícím se z nich.

Reynders dnes prohlásil, že EU by poté měla každý týden aktualizovat informace a dát lidem dostatečně dopředu vědět, zda se něco mění. Unie by podle něj také měla stanovit jednotný počet nově nakažených lidí, který bude představovat riziko. Dalším určujícím faktorem by byl počet provedených testů.

EK nesouhlasí s rozdílným přístupem řady zemí, které začaly opět zavádět nekoordinovaná omezení pro občany jednotlivých států. Zavedení jednotného barevného systému dnes podpořil i německý ministr pro evropské záležitosti Michael Roth, jehož země EU předsedá.

Europoslanci s cílem zabránit novému oslabení schengenského prostoru volného pohybu připravili návrh rezoluce, o níž se chystají hlasovat ve čtvrtek.

Podle české liberální europoslankyně Dity Charanzové se dalo pochopit, že některé země zavíraly hranice na jaře v obavách o zdraví svých obyvatel. "Na pokraji druhé vlny pandemie bychom ale měli být z tohoto vývoje poučeni. Není možné připustit, aby byl tento nástroj zneužíván v zájmu protekcionismu. Musíme ochránit svobodu lidí cestovat za prací, za studiem, musíme ochránit obchodní cesty pro náš byznys, musíme zachovat plynulost zásobování," prohlásila Charanzová, která je jednou ze spoluautorek rezoluce.