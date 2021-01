Země EU žádají Česko, aby nezavádělo kvóty na potraviny. Obchody zřejmě zdraží

V případě schválení zákona by podle velvyslanců Německa, Francie, Itálie, Nizozemska, Rakouska a Belgie a zástupců velvyslanců Polska a Španělska, kteří dopis podepsali, mohlo jít o jasnou diskriminaci zahraničních výrobků, která je na jednotném trhu v unii nepřípustná. Uvedly to dnes Hospodářské noviny (HN), které mají dopis k dispozici.

Státy unie Česko varují před tím, že zavedení kvót by "vytvořilo pro místní výrobky zvýhodňující obchodní podmínky a diskriminovalo podobné produkty z dovozu". V této souvislosti by potraviny podle diplomatů i velmi pravděpodobně zdražily.

Zástupci evropských států podle HN Faltýnkovi v dopise také připomněli, že s ním o chystaném zákoně jednali loni v červnu a že jim slíbil, že u jakéhokoliv návrhu podobného zákona česká strana přezkoumá, jestli není v rozporu s unijními pravidly. Podle velvyslanců se to ale nestalo. Podle informací HN Faltýnek na dopis, který mu přišel v prosinci, neodpověděl.

Před zavedením povinných kvót pro podíl českých potravin Česko už dřív varovala Evropská komise. Konstatovala, že jde o protiprávní plán.

Kvóty na vybrané základní potraviny, které se produkují v Česku, by mohla zavést novela proti dvojí kvalitě potravin. Podle návrhu zákona by se zavádění kvót mělo týkat zhruba 100 z více než 15.000 typů prodávaných potravin. Jde ale o velké kategorie, například hlavní druhy masa nebo zeleniny.

Od roku 2022 by muselo být ve větších prodejnách 55 procent vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 procent. Kvóty by se netýkaly prodejen menších než 400 metrů čtverečních a specializovaných obchodů. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Zákon předložil Radim Fiala z SPD a následně jej podpořil sněmovní zemědělský výbor.