Zemím EU se daří narušovat aktivity IS na internetu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policejní a soudní orgány z několika zemí Evropské unie v posledních dnech společně zakročily proti organizaci Islámský stát (IS) a výrazně narušily působení této teroristické sítě na internetu. Oznámila to dnes unijní policejní agentura Europol. Kybernetická razie podle agentury Reuters vyřadila z provozu několik serverů, které využívá IS.