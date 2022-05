Zemní plyn bude Evropa podle odborníků potřebovat ještě řadu let

— Autor: ČTK

Zemní plyn bude Evropa podle oslovených odborníků potřebovat ještě řadu let. Dodávky ruského plynu lze postupně nahradit dodávkami plynu z jiných zemí, ale i investicemi do zelené energetiky, tedy obnovitelných zdrojů. ČTK to řekli oslovení odborníci. Evropská komise (EK) představila strategii, jejíž pomocí chce v příštích letech ukončit závislost EU na energiích z Ruska.