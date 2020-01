Zemřel filozof Roger Scruton, působil i na "podzemní univerzitě" v ČSSR

Scruton podle listu The Daily Telegraph během své kariéry vydal kolem 50 knih. Působil i jako poradce britské vlády a v roce 2016 získal rytířský titul za své služby filozofii a vzdělávání.

What sad news to learn that Sir Roger #Scruton has died; a great thinker, delightful company and a charming man, it was my privilege to have known him. pic.twitter.com/BWtYivMcJ5