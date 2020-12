Zemřel francouzský exprezident Valéry Giscard d'Estaing (†94), měl covid

Giscard d'Estaing zemřel ve svém domě nedaleko Tours v západní Francii. V září byl převezen na jednotku intenzivní péče pařížské nemocnice poté, co si stěžoval na dýchací potíže. Znovu hospitalizován musel být v polovině listopadu v Tours.

Former president Valery Giscard d'Estaing, who has died aged 94, brought a wind of change to French politics during his seven-year mandate, breaking with the conservatism that dominated after World War II https://t.co/S809JZ8lgN