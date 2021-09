Žena nalezená se ztrátou paměti v Chorvatsku je ze Slovenska

Policie před týdnem zveřejnila ženinu fotografii a požádala o pomoc s její identifikací. Nalezena byla na největším chorvatském ostrově 12. září se známkami zranění, které ovšem podle kriminalistů nebylo důsledkem trestného činu. Poté byla ve "stabilním stavu" převezena do nemocnice v Rijece.

Podle chorvatských médií s úřady komunikovala "dokonalou angličtinou". Nebyla ale schopna uvést své jméno a neměla u sebe jakýkoliv doklad totožnosti ani mobilní telefon. Noc před nalezením strávila na skále poblíž pobřeží, byla "vyčerpaná a dezorientovaná", uvedli místní záchranáři.

Z Chorvatska i ciziny se sešlo několik desítek tipů, které chorvatští policisté jeden po druhém prověřovali. Hypotézu, že se jedná o slovenskou občanku na dovolené v Chorvatsku, nakonec potvrdily slovenské úřady. Chorvatská policie dále oznámila, že nadále pracuje na zjištění toho, co nálezu ženy se ztrátou paměti předcházelo.

Rozhodující tip podle deníku Jutarnji list přišel od uživatele sociální sítě Reddit, jenž snímek ženy nahrál do programu Pim Eyes, který umí na internetu rozpoznat fotografie podobné té, kterou je potřeba identifikovat. Shodu se zveřejněným snímkem ženy program nalezl se sedm let starou fotografií v jedné restauraci v Los Angeles. Právě ve Spojených státech údajně žena do roku 2015 žila.