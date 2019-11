Žena tajila 40 let šílené tajemství. Nikdo to o ní nevěděl

Příběh 42leté ženy působí až neuvěřitelně. Matka čtyř dětí je prakticky celý život nevidomá, nevěděli to ale ani její nejbližší. O všem se dozvěděli teprve několika lety.

"Nedocházelo mi, že jsem jiná. Zjistila jsem to až v předškolním ročníku, kde jsme měli vybarvit veverku. Všechny děti ji měli červenohnědou a ta moje byla fialová. Mámě jsem pak řekla, že jsem to neviděla, a vzala mě k lékaři," svěřila se žena.

Lékaři jí diagnostikovali Marfanův syndrom, poměrně vzácné onemocnění oční tkáně. Dostala také silné brýle, přesto se se svou nemocí dokázala vyrovnat. Tvrdí, že od dětství se orientovala spíše podle zvuku a vůní.

Zena nikomu neřekla, že vůbec nevidí. Navzdory brýlím rozeznávala pouze světlo a tmu. I přes svou slepotu ale pracovala jako zdravotní sestra a s prvním manželem měla dvě děti. Ten ji následně opustil, o tom nevidí vůbec nic netušil.

Další dva partneři, kterým každému nich porodila syna, zjistili až po dlouhé době, že je žena slepá. její stav se ale zhoršil, a to po operaci očí v roce 2000. Musela proto odejít z práce.

O pár let později vystudovala humanitní vědy, a to díky počítači, na němž si mohla nastavit písmo tak, aby na něj byla schopna vidět. Našla si zaměstnání ve školství, ale poté, co se dostavily další problémy, kdy například nesprávně identifikovala žáky, rozhodla se s pravdou vyjít ven.

"Ztráta zraku je mou schopností. Mám přístup k částem mozku, které vidící lidé nepoužívají. Cítím nálady ostatních a jejich úsměvy. Nikdy jsem neviděla tváře svých dětí, ale mohu se podívat do jejich srdce," svěřila se Zena.