Žena ve Vídni napadla rabína, kancléř Kurz antisemitský čin odsoudil

Neznámá žena rabína napadla ve vídeňské čtvrti Landstrasse. Ohrožovala jej nožem a z hlavy mu strhla klobouk a tradiční pokrývku hlavy, takzvanou jarmulku. Podle policie přitom muže častovala antisemitskými nadávkami. Agentura APA s odkazem na zástupce židovské obce uvedla, že útočnice křičela "zabijte všechny Židy". Následně uprchla.

Rabín utrpěl šok, zraněn ale nebyl. Podle serveru OE24 policii řekl, že kolemjdoucí odvraceli zrak, místo aby mu pomohli.

"Co nejostřeji odsuzuji dnešní antisemitský útok na rabína ve Vídni. Musíme se vší rozhodností proti antisemitismu bojovat a dělat vše pro to, abychom umožnili žít Židům zde v Rakousku v bezpečí," uvedl k útoku na twitteru kancléř Kurz. "Evropa by totiž bez Židů už nebyla Evropou," dodal.

Ich verurteile den heutigen antisemitischen Angriff auf einen Rabbi in Wien auf das Allerschärfste. Wir müssen den Antisemitismus mit aller Entschiedenheit bekämpfen. Jüdisches Leben in Österreich muss in Sicherheit möglich sein. Denn ein Europa ohne Juden ist kein Europa mehr. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 26, 2020

Také ministr vnitra Karl Nehammer útok odsoudil a slíbil, že policie "zjevně antisemitský" útok rychle vyšetří. Ani nábožensky ani politicky motivovaný antisemitismus podle něj nemají v Rakousku místo.

Es gibt keine Toleranz bei Antisemitismus - egal ob dieser politisch oder religiös motiviert ist. 2/2 — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 26, 2020

"Židovská obec se nenechá zastrašit," zdůraznil předseda židovské obce Oskar Deutsch.

V čtvrtek, kdy se odehrál útok na rabína, ministr Nehammer shodou okolností oznámil, že Rakousko zvýší ostrahu kostelů a synagog. Reaguje tak na atentát z 2. listopadu, při kterém Rakušan s kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii zavraždil v centru Vídně poblíž synagogy čtyři lidi.

Už v srpnu šokoval Rakousko útok na nejvyššího představitele židovské komunity ve Štýrském Hradci. Syrský uprchlík tehdy nejprve házel kameny na dvorek synagogy a poté napadl představitele místních Židů Elieho Rosena dřevěnou holí. Rosenovi se podařilo schovat v autě, aniž by utrpěl zranění.

Podle statistik nyní v Rakousku žije 8000 až 15.000 Židů, převážná většina z nich ve Vídni.