Zhoršená epidemická situace na Slovensku: Zemřelo nejvíc lidí od jara

Dosud nemoci covid-19 v pětimilionové zemi podle dnešních údajů národního centra zdravotnických informací podlehlo přes 14.300 lidí.

V říjnu na Slovensku zemřelo 5353 obyvatel. Oproti průměru ve stejném období let 2016 až 2020 to představuje nárůst 15,8 procenta. Nemoci covid-19 v září podle statistiků podlehlo 439 lidí, tedy čtyřnásobek počtu ze září, meziročně to ale znamená pokles o desetinu.

"Aktuálně se koronavirus vyšplhal na čtvrtou nejčastější nejčastější příčinu úmrtí s více než osmiprocentním podílem ze všech zemřelých, je to výrazný skok za poslední tří měsíce," uvedla ředitelka odboru statistiky obyvatelstva slovenského statistického úřadu Zuzana Podmanická k demografickému vývoji v říjnu. Nejčastější příčinou úmrtí byly choroby oběhové soustavy a nádorová onemocnění.

Tempo šíření koronaviru na Slovensku výrazně zrychluje od září a v listopadu země zaznamenala rekordní denní přírůstky odhalených nových případů nákazy. V závěru uplynulého týdne bylo v nemocnicích 3219 pacientů s covidem-19, tedy nejvíce v nynější vlně koronavirové infekce. Přes 84 procent z nich nebylo vůbec nebo plně naočkováno proti covidu-19; v podílu očkovaných obyvatel Slovensko výrazněji zaostává za průměrem EU. Kvůli přetíženým zdravotnickým zařízením vláda minulý týden vyhlásila nouzový stav a výrazně omezila volný pohyb lidí.