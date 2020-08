Zločiny komunismu. Rumunsko vyšetřuje střelbu do lidí na hranicích za totality

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rumunský ústav pro vyšetřování zločinů komunismu začal zjišťovat, kdo z pohraničníků v dobách totality střílel do lidí, kteří se ilegálně snažili dostat do bývalé Jugoslávie nebo do Maďarska. Informuje o tom portál BalkanInsight.