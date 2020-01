Obraz nazvaný Portrét dámy, který Klimt namaloval mezi lety 1916 a 1917, zmizel v únoru 1997 při rekonstrukci galerie v Piacenze. Loni v prosinci zahradník v galerii čistil zeď od břečťanu a přitom si všiml skrytého kovového poklopu. Když ho otevřel, našel v něm pytel a uvnitř zabalený obraz. Minulý týden pravost díla potvrdili experti.

Vyšetřovatelé v pátek v souvislosti s případem vyslechli dva muže. Údajně to jsou členové gangu, který měl před lety na svědomí řadu vloupání v Piacenze a okolí. Do rukou policie se dostali pouhých několik hodin poté, co se k činu sami přiznali v dopise adresovaném místnímu novináři Ernannu Marianimu.

Právě jejich skupina obraz ohodnocený na 60 milionů eur (podle dnešního kurzu 1,5 miliardy korun) ukradla a před čtyřmi lety vrátila "jako dárek městu". Do té doby jej zloději ukrývali na neznámém místě, uvedl jejich obhájce. Jejich tvrzení je podle novináře Marianiho věrohodné, protože obraz by pravděpodobně neunikl poškození, pokud by byl celou dobu od krádeže ukryt ve zdi, kde byl nyní nalezen.

Podle policistů pachatelé patrně při krádeži použili rybářskou udici, s jejíž pomocí obraz vytáhli vysazeným střešním oknem. K tomu, že se rozhodli obraz vrátit a k činu se přiznat, přispělo uplynutí dvou desítek let promlčecí lhůty. Proto se mohli přestat obávat, že za svůj čin půjdou do vězení.

Gustav Klimt (1862-1918), jehož otcem byl zlatník a rytec pocházející z Čech, je považován za jednoho z nejvýznamnějších malířů přelomu 19. a 20. století a do historie se zapsal jako spoluzakladatel vídeňské secese a symbolismu. Byl vyhledávaným portrétistou především slavných vídeňských žen, ale také významným krajinářem, dekoratérem a návrhářem nábytku a uměleckých předmětů.

Klimtovy práce se v posledních letech prodávají za desítky milionů dolarů. Nejdráže prodaným obrazem tohoto malíře je dílo Wasserschlangen II (Vodní hadi II), zobrazující dvě nahé ženy, za nějž v roce 2013 v soukromém prodeji zaplatil nový majitel podle médií téměř 184 milionů dolarů (zhruba 4,2 miliardy Kč).