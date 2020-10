Změny v eurokomisi: Nově v ní zasedne McGuinnessová, Dombrovskis získal další pravomoci

McGuinnessová nahradí ve funkci svého krajana Phila Hogana, který v srpnu rezignoval kvůli porušení koronavirových pravidel. Její dnešní potvrzení bylo považováno za formalitu, neboť středopravá irská politička své znalosti přidělené oblasti prokázala minulý týden při slyšení před členy europarlamentních výborů. Ti se po jejím vystoupení vyjadřovali většinou pochvalně a její schválení plénem doporučili.

Exekutivní tým von der Leyenové se po dnešním souhlasu EP složením přiblíží slibu své šéfky, že bude komise genderově vyvážená. McGuinnessová se stane 13. ženou v řadách současné komise, v níž působí také 14 mužů.

Well done, @McGuinnessEU, for convincing the European Parliament to support you for the post of Commissioner!



I know you will do a great job on EU financial services, in the frontline of our recovery efforts. Your experience will be very valuable.