Známí z internetu, kteří nikdy neexistovali. Jak fungují trollí farmy?

Aby jejich aktivita fungovala co nejlépe, střeží si obvykle velice pečlivě svoje postupy a know-how a často svou činnost skrývají. Přesto se několika novinářům podařilo do různých takových organizací infiltrovat nebo získat svědectví bývalých pracovníků a přinést tak náhled do toho, jak tyto skupiny opředené tajemstvím fungují.

Trollí ePR agentura v Polsku

Katarzyna Pruszkiewicz strávila šest měsíců provozem falešných účtů na sociálních médiích ve firmě Cat@Net, která sama sebe líčí jako „ePR agenturu“. Dostala úvodní úkol a teprve potom, co se osvědčila získala přístupy do interních nástrojů firmy.

Každý zaměstnanec měl přitom na starost provoz přibližně tuctu účtů, ke kterým vyráběli obsah na základě zadání nadřízených – dostávali pokyny do kterých témat se zapojovat, koho podporovat a koho hanit. Firma přitom měla účty levicově i pravicově zaměřené a obě „sekce“ dostávaly velmi podobné úkoly. Cílem bylo dosáhnout důvěry u lidí na obou stranách politického spektra, tak aby bylo možné je ve vhodnou chvíli ovlivnit k nákupu nebo podpoře politika nebo strany. Jakmile se s nimi falešný účet naladil na stejnou vlnu a vytvořil zdání dobrého známého, bylo možné je snáze manipulovat.

Velká část zaměstnanců firmy má přitom status invalidy a firmě se tak podařilo získat významné grantové příspěvky, jejichž výše podle Reporter‘s Foundation dosáhla od listopadu 2015 1,5 milionu zlotých (necelých 6 milionů korun). Podle novinářky jsou přitom mnozí zaměstnanci dobří lidé, ale vzhledem ke svému handicapu mají omezené možnosti zaměstnání. Snaží se tak svoje působení brát jen jako práci a nezamýšlet se nad možnými společenskými dopady.

Uvnitř trollí farmy na Ukrajině

Slidstvo.Info vyslalo Vasyla Biduna do trollí farmy na Ukrajině. Ten v utajení strávil měsíc a půl a zjistil, že kontroverzní techniky na sociálních médiích jsou využívány i na podporu progresivních politiků, kteří se proti nim veřejně vymezují. Dohledat zdroje financování se ale nepodařilo, takže není jasné, kdo si kampaň trollů skutečně objednal.

Samotný reportér dostal práci bez dlouhého přijímacího řízení. Byl mu nabídnut plat srovnatelný s prodavačem v místním McDonalds. Bylo mu řečeno, že firma je stále v procesu registrace a bude tedy vyplácet peníze v hotovosti, což je na Ukrajině nelegální. Během jeho působení přitom nedošlo k registraci firmy ani pod jedním z používaných jmen.

Zaměstnanci byli rozdělení na tři sedmihodinové směny. Během jedné směny měl reportér vyprodukovat 300 komentářů.

Během Bidunova působení se farma zaměřovala na podporu jednotlivých politiků nebo politických stran. Zaměstnanci tak dostali přidělené, koho mají vyzdvihovat a koho kritizovat. Ukrajinská politika je přitom pod silným vlivem trollů. Podle VoxUkraine je například Zelenskyho facebooková stránka z pohledu falešných účtů nejaktivnější, přičemž tam identifikovali téměř 28 tisíc neautentických účtů.

Svědectví z ruské Internet Research Agency

Bývalí zaměstnanci pod podmínkou anonymity prolomili ticho ohledně ruské Internet Research Agency, která byla mimo jiné vyšetřovaná v souvislosti s ovlivňováním amerických prezidentských voleb v roce 2016. Bývalí trollové popisují práci jako nadprůměrně placenou, ale velmi náročnou. Velká část zaměstnanců se přitom nechala zlákat právě vidinou nadstandardního výdělku.

Pracovali ve dvanáctihodinových směnách, denních nebo nočních, a dostávali do emailu témata, o kterých měli psát, ať už se jednalo o Putina, Obamu, Ukrajinu, hrdinství ruského ministerstva obrany, válku v Sýrii nebo americkou roli v šíření eboly.

Internet Research Agency přitom držela zvlášť zaměstnance, kteří psali pro rusky mluvící publikum od těch, kteří psali obsah v angličtině, ale podle bývalých zaměstnanců se zdá, že se práce v obou sekcích příliš nelišila.

Po vytvoření příspěvku byl přitom spuštěn algoritmus, za pomocí kterého agentura otevírala a zavírala příspěvek pomocí mnoha falešných účtů tak, aby vygenerovala velké množství zobrazení a zvyšovala tak jeho relevanci a důvěryhodnost.