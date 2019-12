Znásilnění a týrání mladé Češky migrantem: Nové informace

Vše začalo zhruba před rokem, kdy se šestadvacetiletý muž vystupující pod jménem Peter Chiebuka seznámil s třiadvacetiletou Češkou. Po několika měsících vzájemné komunikace ji přesvědčil k příjezdu do Itálie.

Nasliboval jí luxusní vozy, značkové oblečení, drahé šperky a život v luxusu. Osobní setkání se namísto toho změnilo v noční můru. Muž začal být agresivní a dívce vyhrožoval násilím. Okradl ji, uvěznil ji v bytě, kde přebýval spolu s dalšími migranty, mlátil ji a opakovaně sexuálně zneužíval.

Na dívku údajně také křičel, že je prostitutka, a vulgárně jí nadával. To ostatně kontrastuje s novými informacemi ze zatýkání. Zahraničním média uvedla, že poté, co se dívce podařilo zmocnit telefonu a přes svého kamaráda přivolat pomoc, do bytu vrthli policisté.

Velitel lokální policejní stanice Salvatore Giuffrida se svou jednotkou zaútočil na byt, prolomil dveře ložnice a tam našli vystrašenou mladou ženu zbitou a polonahou. Nigerijce okamžitě zatkli.

V bytě bydleli ještě dva žadatelé o azyl, které policie také stíhá, protože věděli, co se v pokoji odehrává a ženě nepomohli. Ta musela být hospitalizována kvůli mnohočetným poraněním.

Nigerijci hrozí přísný trest a následně vyhoštění z Itálie. "O trestu bude rozhodovat soudce, ale my jsme už přistoupili ke zrušení jeho postavení uprchlíka. Technicky to znamená, že je vyloučen z programu ochrany. V současnosti je ve vězení a má k dispozici obhájce. Po uplynutí předepsané doby zadržení zvážíme jeho vyhoštění," řekl médiím prefekt provincie Padova Renato Franceschelli.