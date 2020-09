Zneužívání eurofondů. OLAF loni doporučil státům vrátit dotace za 485 milionů eur

Na základě této práce by se mohlo vrátit do pokladny EU až 485 milionů eur (12,9 miliardy korun).

"Již v několika minulých letech jsme zaznamenali rostoucí trend podvodů spojených s fondy na ekologické a udržitelné projekty," konstatoval dnes ředitel úřadu Ville Itälä.

OLAF se podle něho v minulém roce zaměřil zvláště na odhalování tohoto typu zločinů, neboť takzvané zelené investice jsou zásadní prioritou Evropské komise, čímž roste i potenciál pro podvody.

The European Anti-Fraud Office in 2019



✅181 investigations concluded

✅€485 million recommended for recovery

✅223 new investigations opened



The OLAF Report 2019 is available here 👉 https://t.co/bVaKfF1bqb pic.twitter.com/H4nUQe4UPu