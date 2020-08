Znovuzvolený prezident Duda složil slib, opozice na protest rozvinula duhovou vlajku

Andrzej Duda těsně porazil varšavského primátora Rafala Trzaskowského z Občanské koalice. Ve druhém kole voleb konaném 12. července získal Duda 51,03 procenta hlasů, Trzaskowski 48,97 procenta.

Volební štáb Trzaskowského si stěžoval na chování veřejnoprávní Polské televize, která podle něj za veřejné peníze připravovala volební materiály pro Dudu. Poukazoval také na to, že členové vlády se zapojili do volební kampaně v Dudův prospěch. Tento týden polský nejvyšší soud ale potvrdil, že prezidentské volby jsou platné.

Duda ve svém dnešním projevu prohlásil, že "demokracie je v současné době v Polsku silnější než kdy dřív", a slíbil spolupracovat se všemi politickými stranami a skupinami. Zároveň zdůraznil klíčovou roli (tradiční) rodiny ve společnosti a nutnost ji chránit. Duda je známý svými konzervativními názory a výroky namířenými proti komunitě lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT).

Někteří levicoví poslanci dnes přišli na ceremoniál oblečení v duhových barvách a rozvinuli duhovou vlajku, čímž očividně dali najevo svou podporu komunitě LGBT.

As Poland's president #AndrzejDuda #Duda, is sworn in today for his second five year term, opposition politicians form a rainbow at the ceremony. pic.twitter.com/sz7Sy9zEib