Zranitelní migranti končí na ulici. Řecko jedná nehumánně, říkají Lékaři bez hranic

Ve snaze najít rychlé řešení pro přeplněné tábory na ostrovech začala řecká vláda postupně vystěhovávat z ubytování více než 11 000 lidí, kteří jsou pod mezinárodní ochranou. Řada z nich je extrémně zranitelná.

„Máme pacienty s vážnými zdravotními problémy, kteří zůstali opuštění, zatímco ženy v pokročilém stádiu těhotenství spí na náměstí Victoria v centru Athén,“ přibližuje Marine Berthet, koordinátorka zdravotnických aktivit Lékařů bez hranic v Řecku. „Uprostřed globální pandemie by měly vlády chránit lidi, které ohrožuje COVID-19, a ne je vyhazovat na ulici a nechávat bez ochrany, přístřeší nebo přístupu k základní zdravotní péči.“

⚠️Sending vulnerable people to the street, especially during a #pandemic, is inhumane and non-sustainable.



