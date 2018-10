Nejbrutálnější konflikt v dějinách lidstva: Proč si válka na východní frontě vyžádala tolik životů?

Válka mezi Nacistickým Německem a SSSR oficiálně začala v červnu 1941, ačkoliv faktické riziko konfliktu eskalovalo už od 30. let. Němci a Sověti tehdy sváděli společnou válku proti Polsku v září 1939, které si rozdělili do svých sfér vlivu. SSSR tehdy ještě podnikl invaze do Finska, Rumunska a Pobaltí. Jak paradoxní, že Rusové raději slaví konec Velké vlastenecké války s Německem, než konec 2. světové války. Proč? Protože by museli přiznat, že do začátku Velké vlastenecké války, tedy konfliktem mezi Německem a SSSR, která začala v červnu 1941, s Hitlerem spolupracovali.

Ale zpět k válce mezi Německem a SSSR, která skončila vítězstvím Rudé armády, a tím pádem přispěla ke konci 2. světové války.

Pozemní válka

22. června 1941 napadla vojska německého Wehrmachtu sovětskou hranici za úzké spolupráce s rumunskou armádou, která zaútočila na Sověty okupované území Besarábie. Finsko, které bylo tou dobou v Pokračovací válce, vstoupilo do tohoto konfliktu až o týden později. Maďarsko se přidalo až v červenci. Do boje se měli eventuálně zapojit také španělské dobrovolnické divize spolu s vojenskými formacemi tvořenými sovětskými zajatci a civilních obyvatel z okupovaných sovětských území.

Válka ve vzduchu

Charakter Velké vlastenecké války nedala zrovna moc příležitosti ke strategickému bombardování. Rudá armáda pouze podnikla několik leteckých útoků na klíčová německá města v prvních dnech války. Podobný postup razila i vojska Wehrmachtu, která taktéž vybombardovala několik ruských měst. Bombardování však skutečně hrálo v tomto konfliktu velmi malou roli na rozdíl od letecké bitvy o Anglii.

Válka na moři

Námořní bitva hrála, podobně jako letecká, velmi malou roli ve válce na Východní frontě. Osa a Rudá armáda sice svedly boj v Arktidě, Baltském a Černém moři a námořní flotily z Murmansku skutečně výrazně stěžovaly pozici německých vojsk v okupovaném Norsku, ale to je asi tak vše.

Válka proti civilistům

Holocaust je obecně považován za nejvíc nechvalně proslulé dědictví nejen 2. světové války, ale především války na Východní frontě. Německá a sovětská invaze do Polska dostaly většinu východoevropské židovské populace pod kontrolu Nacistického Německa, což mělo za následek její postupné vyhlazování v koncentračních táborech, zřizovaných především na území okupovaného Polska. Vyvražďování však neunikla i podstatná část nežidovského obyvatelstva.