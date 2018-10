Ekonomové hodnotí výsledky voleb do Senátu kladně

Mayburyho vyjádření na sociálních sítích si okamžitě všimla ruská média, která ihned sepsala několik článků, že Velká Británie vede anti-ruskou propagandu, a že její občané mají konečně jedinečnou příležitost si udělat vlastní obrázek. Šiřitelem dezinformací a polopravd pak zřejmě není Rusko, nýbrž právě Británie. Ačkoliv má Rusko své chyby, mělo by být ze strany médií vykreslováno, pokud možno, co nejobjektivněji se všemi svými klady a zápory bez ohledu na politickou reprezentaci dané země.

Kritikou objektivity britských médií nešetří ani ruské vládní resorty. Například mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová řekla, že Velká Británie vede dlouhodobě nenávistnou kampaň vůči ruskému národu a lidu. Jako důkaz přetrvávajících předsudků a stereotypů vůči Rusům uvádí například diametrálně menší návštěvnost Mistrovství světa ze strany britských fanoušků v porovnání s jejich jihoamerickými protějšky, jichž přicestovaly do Ruska desetitisíce. Zacharová nicméně přiznala, že jistou roli zde hraje i současná geopolitická situace a zhoršující se britsko-ruské vztahy v souvislosti s Kauzou Novičok a dalšími.

Lžou britská média o Rusku?

Obecně vzato byla velká část britských fanoušků, kteří se rozhodli do Ruska přijet, překvapena poměrně západním rázem ruských velkoměst, v nichž Mistrovství světa ve fotbale probíhá. V ulicích měst probíhaly večírky a mejdany a ruská policie byla k fanouškům oslavujícím úspěchy svých národních týmů poměrně tolerantní. Rusové, které velká část fanoušků donedávna považovala za agresivní a vůči jiným zemím nepřátelský národ, se k přijíždějícím cizincům chovali příjemně. Ty, kteří mají Rusko stereotypně spojené s věčnou zimou, také mile překvapilo teplé počasí, a levné pivo.

Je samozřejmě ale třeba připomenout, že se může jednat o takzvané Potěmkinovy vesnice. Například cizinci, kteří získali příležitost navštívit Severní Koreou, také uviděli zdánlivý obraz fungující a prosperující země, protože jim bylo ukázáno pouze to, co měli vidět. Život v ruských velkoměstech se přeci jenom výrazně liší od života na ruském venkově, který je přeci jenom ještě poměrně drsný.

Novináři by si proto názory britských fanoušků neměli vysvětlovat tak, že ode dneška přestanou informovat o negativních stránkách současného Ruska, které se přeci jenom kvůli vylepšení mezinárodní reputace prezentuje jinak, než jaké ve skutečnosti je. Tím, oč by měli usilovat je větší míra objektivity, respektive mírnit snahu za každou cenu vykreslovat Rusko jako říši zla.

Je třeba i nadále poukazovat na agresivní politiku vůči Ukrajině, včetně nezákonné anexe Krymu, na systematické porušování lidských práv homosexuálů a jiných sexuálních menšin, na politické vězně a na zavražděné novináře, ale zároveň umět uznat, že například Moskva a Petrohrad jsou vesměs prosperujícími městy, které mají turistům, co nabídnout, a že není zapotřebí Rusko stůj, co stůj démonizovat. Ostatně dokud budou Rusové cítit, že jimi zbytek Evropy opovrhuje, o to více se budou zhoršovat rusko-evropské vztahy.