Čeho se bojí Putin? Muž ze CIA má jasno a doporučuje jednat

Jak zastavit Putina

"Dohromady tato oznámení vyvracejí veškeré pochybnosti o tom, že politický útok ruského prezidenta Vladimira Putina na Spojené státy nerušeně pokračuje," píše Morell. Tvrdí, že nejdůležitější otázka pro Trumpovu administrativu a Kongres zní, jak lze Putina zastavit.

Nalezení odpovědi považuje bývalý zpravodajec za klíčové, jelikož to, co Washington doposud realizoval, nezafungovalo, ať šlo o určité posílení obrany před těmito útoky doplněné směsí cílených sankcí vůči Rusku, obviněním ruských představitelů a organizací a vyhoštěním ruských zpravodajských důstojníků.

Zastavení Putina je životně důležité nejen z důvodu ochrany americké demokracie před ruskými zásahy, ale protože je třeba vyslat silnější varovný signál dalším nepřátelům USA, například Číně, Íránu a Severní Koreji, deklaruje bývalý zástupce ředitele CIA. Dodává, že potenciální agresoři musí vidět, že za případný útok zaplatí, což platí především o Číně, která má pro podrývání americké demokracie lepší zdroje než Rusko, a tudíž je třeba Pekingu ukázat, že reakce Washingtonu by byla velmi bolestivá.

"Americká odpověď Rusku byla zatím neefektivní, protože Washington zacílil pouze ty entity a osoby, které se skutečně podílejí na ruských informačních operacích," soudí Morell. Poukazuje, že od prezidentských voleb v roce 2016 USA při různých příležitostech uvalily sankce na 10 ruských organizací - na mnohé opakovaně - a nejméně 23 konkrétních jedinců, ale jelikož tyto sankce mají celkově malý dopad na ruskou ekonomiku, jejich politický efekt na Putina zůstává marginální.

Zkušený zpravodajec nabízí vlastní recept: V rámci sebeobrany by USA měly zabezpečit své hlasovací systémy, především pak software, který shromažďuje data o registrovaných voličích, a každý hlas doplnit záložní hlasovací lístek v papírové podobě, aby v případě potřeby šlo volební výsledky ověřit. Morell také doporučuje nová pravidla a lepší kontrolu zamezující použití zahraničních financí v amerických volbách, větší spolupráci federální vlády s kampaněmi jednotlivých kandidátů na zabezpečení jejich počítačových systémů či lepší koordinaci v rámci vládních úřadů při ochraně voleb, například skrze vytvoření centra pro hybridní hrozby podobného Národními protiteroristickému centru.

Úder na srdce ruské ekonomiky

V americkém Kongresu se nyní nachází několik zákonů, které mají podporu napříč politickým spektrem, přičemž jejich přijetí by institucionalizovalo většinu uvedených změn a poskytlo na ně finance, ale schvalovací proces zamrzl z důvodu mezistranických půtek, kritizuje bývalý druhý muž CIA. Dodává, že výrazně zvýšit negativní dopady pro případného útočníka na USA by mohla též plná realizace již schválených sankcí, k níž zatím nedošlo.

Dále by se mělo podle Morella přejít od cílených sankcí k sankcím plošným, které by zasáhly ruskou ekonomiku, podobně jako sankce Obamovy i Trumpovy administrativy vůči Íránu. "Dejme Putinovi jasně najevo, že uvolníme sankce, až zastaví zasahování do demokratických institucí Spojených států a jejich spojenců, z nichž někteří jsou také pod útokem," nabádá ex-zpravodajec. Doplňuje, že sankce by pro začátek mohly vycházet ze senátního zákona schváleného za podpory obou stran 2. srpna, který zakazuje transakce spojené s ruskými energetickými projekty i nákup nových ruských dluhopisů.

Putin se bojí jedné věci - že ruská střední třída se jednoho dne konečně začne bouřit proti jeho režimu a vyjde do ulic s požadavkem na změnu, soudí Morell. Připomíná, že k tomu došlo v Tunisu, Káhiře a dalších blízkovýchodních a severoafrických městech mezi lety 2010 a 2012 a následně před čtyřmi lety i v Kyjevě, kde Ukrajinci - ke zděšení ruského prezidenta - svrhli Moskvě loajální vládu.

"Sankce, které cílí na srdce ruské ekonomiky - sankce, které zvyšují riziko, že se ruská střední třída vzbouří -, přitáhnou Putinovu pozornost," tvrdí někdejší představitel CIA. Deklaruje, že zvolení američtí politici a jimi jmenovaní bezpečnostní experti si jsou ruské hrozby vědomi a neschopnost bránit zemi, stejně jako potenciální neschopnost tvrdě potrestat ty, kteří útočí na americkou demokracii, budou historií hodnoceny jako velké zřeknutí se odpovědnosti.

Prohlášení zpravodajských představitelů v Bílém domě z minulého týdne tak bylo podle Morella vynikajícím prvním krokem, který však musí následovat další, mnohem silnější.