Jednotné Rusko ztrácí? Prohrálo další gubernátorské volby

Hlasování se zúčastnily skoro dvě pětiny voličů, na rozdíl od třetiny v prvním kole. "Volby se odehrály maximálně čistě, není důvod je zrušit," prohlásil Alexandr Kiněv z ústřední volební komise.

Orlovová se jako gubernátorka podle serveru Newsru.com netěšila velké popularitě vzhledem k absenci velkých projektů v regionu, nízké ekonomické přitažlivosti oblasti i chabým manažerským kvalitám. Proslula za to drsnými vyjádřeními: kritiky, píšící otevřeně o situaci v oblasti, označila za "klevetníky", "banderovce" a "zahraniční agenty". Nařídila také pořizovat fotografickou dokumentaci žáků a studentů na opozičních demonstracích.

Vladimirská oblast se spolu s Chakasií, Přímořským a Chabarovským krajem stala jedním ze čtyř regionů, kde prokremelský kandidát na gubernátora nevyhrál hned v prvém kole. Podle expertů se toto protestní hlasování jeví reakcí na nepopulární rozhodnutí zvýšit věk pro odchod do penze.

V minulých dnech bylo po stížnostech na falšování voleb zrušeno hlasování v Přímořském kraji. V Chakasii na jihu Sibiře prokremelský kandidát volby předčasně opustil. V obou případech byli centrem skandálů politici Jednotného Ruska podporovaní Kremlem. Ve druhém kole voleb v Chabarovském kraji na Dálném východě byl v neděli na hlavu poražen dosavadní gubernátor a kandidát Jednotného Ruska Vjačeslav Šport; získal jen necelých 30 procent hlasů, zatímco kandidát nacionalistů Sergej Furgal přes 70 procent

Návrh na zvýšení důchodového věku, který bude zanedlouho ve druhém čtení projednávat ruský parlament, vyvolal v Rusku četné protesty, o víkendu se po celé zemi konaly další protestní demonstrace za účasti tisíců lidí. Vláda původně navrhla zvýšit věkovou hranici o pět let u mužů a o osm let u žen. Prezident Vladimir Putin po vlně nesouhlasu upravil zvýšení věkové hranice u žen z osmi na pět let.