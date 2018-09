Proklínaný multikulturalismus? Tato studie vás zřejmě překvapí

Chemnitz - Migrační krize přinesla do popředí otázku soužití kultur. Odpůrci migraci mají za to, že to nelze docílit a že v Německu dochází k postupnému uvědomování si této skutečnosti, jak mají dokazovat protesty v Chemnizu (Saské Kamenici). Podle příznivců migrace však protesty ukázaly, že ve východním Německu existuje nedostatečný kontakt mezi cizinci a nativními obyvateli a proto převažuje řada stereotypů o migrantech. Prostřednictvím kontaktu je dle nich možné snížit současné napětí. Je však tzv. kontaktní hypotéza pravdivá?