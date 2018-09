OLAF začal vyšetřovat možné zneužití peněz určených na řecké uprchlíky. Podezření padá na předsedu protiimigrační strany

Podezření na možnou manipulaci s penězi z EU zaznělo na stránkách řeckého deníku Fileleftheros. Podle údajů získaných novináři deníku jsou na Kammenose „velmi úzce“ napojené podniky, které měly prospěch z finančních prostředků uvedených z EU na zlepšení podmínek migrantů. Deník tvrdí, že firmy získávaly zakázky bez náležitého výběrového řízení a dostatečného dozoru jen díky svému napojení na ministra.

Kammenos obvinění odmítl s tím, že přibližně 90 miliónů eur z EU použilo jeho ministerstvo transparentně. Na deník podal žalobu za nactiutrhání. Policie na jeho základě zadržela trojici novinářů, včetně šéfredaktora Fileleftherose. Krok policie vzbudil kritiku ze strany EU, která dlouhodobě varuje před narůstajícími autoritářskými tendencemi v Řecku.

Aténám byly od roku 2015 poskytnuty finanční prostředky na uprchlíky ve výši 1,6 miliardy eur. Řecko jejich prostřednictvím mělo zlepšit podmínky uprchlíků. Řecké ministerstvo pro přistěhovalectví odhaduje, že v záchytných centrech na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos je v současné době registrováno okolo 20 062 migrantů a uprchlíků. Tyto tábory mají přitom kapacitu pro asi 6 400 lidí.

Humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) vyzvala Atény, aby z táborů na ostrovech v Egejském moři evakuovaly aspoň děti a nejvíce zranitelné dospělé. Podle organizace přeplněnost táborů na ostrovech stojí mimo jiné za vysokým počtem pokusů o sebevraždu mezi nezletilými migranty.

"Národní hanba"

Nejhorší je situace v táboře Moria na ostrově Lesbos, který má kapacitu pro 3 100 lidí a je v něm umístěno 8 500 lidí. Na jednu sprchu připadá 84 lidí a na jeden záchod 72 lidí.

Řecká vláda oznámila, že na pevninu přesune okolo 2000 žadatelů o azyl. Mezi 10. a 20. zářím bylo z tábora odvezeno 900 osob, dalších tisíc má následovat tento týden. Uprchlíci budu přeloženi do uprchlických táborů na severu Řecka. „Pomůže to situaci, ale není to trvalé řešení, protože na ostrov přichází další uprchlíci," varuje Apostolos Staikos, korespondent Euronews, který získal přístup do tábora.

Kromě špatných životních podmínek je velkým problémem v Morii dlouhá čekací doba. Migranti čekají okolo deseti hodin denně na jídlo. Na lékaře mohou čekat celé dny a na první rozhovor o vyřízení azylového řízení klidně i měsíc. Azylové řízení se tak táhne roky.

Situace v Morii je velmi kritizována šéfredaktorem Fileleftherosu, Panagiotisem Lampsiasem, který naznačuje, že za jeho neutěšený stav může deníkem upozorňovaná korupce související s EU fondy na uprchlíky. „Peníze existovaly, aby se tábor změnily na centrum, které by se mohlo podobat Hiltonu; místo toho je Moria zdrojem národní ostudy,“ řekl britskému deníku The Guardian s dodatkem, že stojí za reportáží, za kterou je popotahovaný policií.

Podobně se o Morii vyjádřil hlavní opoziční lídr Kyriakos Mitsotakis. „To, co se děje v Morii, je hanbou pro naši zemi. Řecko získalo finanční prostředky ve výši 1,6 miliardy EUR a vláda vytvořila nejhorší uprchlický a migrační tábor na světě.“ Vláda by se dle něj měla za to omluvit, namísto toho však „pronásleduje každého, kdo kritizuje její činy", prohlásil s jasnou narážkou na zatčení novinářů z Fileleftherosu.