Analytik se vysmál OSN: Mírové snahy pro Jemen jsou naivní

Umajsí je známý jako novinář a politický komentátor událostí takzvaného arabského jara a současného občanského konfliktu v Jemenu. Šíité ho zatkli loni v srpnu, když zveřejnil informaci o korupci panující v těch částech Jemenu, které ovládají šíité. Umajsí ale zároveň ostře kritizoval také činy koalice, která pod velením Saúdské Arábie bojuje na straně jemenské vlády proti šíitům.

Povstalečtí Húsiové ho obvinili ze špionáže ve prospěch Saúdských Arabů a Američanů. Na svobodu se dostal díky mezinárodní kampani za jeho propuštění letos v lednu, nyní žije v Káhiře. "Ve vězení mě mučili, používali barbarské metody," řekl agentuře AFP, s níž hovořil na okraj nynějšího jednání Rady OSN pro lidská práva, kde se hovoří také o Jemenu.

OSN se v září pokusila dostat k jednacímu stolu zástupce vlády a povstalců, avšak Húsiové se nedostavili a pokus skončil fiaskem. "Byl to velmi naivní a velmi zjednodušený postup," řekl Umajsí. Fakt, že Húsiové ho nepřijeli, jej nepřekvapil. "Je toho potřeba víc než jen dobré úmysly. Musíte mít jasnou strategii," řekl.

Podle něj je chybné snažit se dodat povstalcům "lidskou" tvář. "Věšeli mě na zeď, bili mě. Měl jsme tržné rány a podlitiny po celém těle," řekl o svém věznění Umajsí, který má dodnes jizvy po poutech a noži. Věznitelé ho prý chtěli přinutit doznat se ke špionáži na videu, ale nepodařilo se jim to. Věděl jsem, že by mě pak zabili, řekl Umajsí. Vězněn byl na samotce v místnosti bez světla a toalety, často i bez jídla a vody.

OSN tvrdí, že jemenský konflikt nelze řešit vojensky, ale Umajsí se domnívá, že rychlá intervence, která by umožnila Húsije vytlačit z obsazeného území, by byla lepší. "Jinak může konflikt trvat 70 let," řekl.

Rada má dnes jednat o obnově mandátu vyšetřovací komise, která má odhalit případné válečné zločiny páchané v Jemenu. Zástupce jemenské vlády se už ale vyslovil proti obnově mandátu, protože komise svou prací podle něj porušuje svrchovanost Jemenu. Komise ve své srpnové zprávě konstatovala, že válečných zločinů se dopouštějí obě strany konfliktu.