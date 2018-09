Možného traviče Skripalových poznaly jeho sousedky v rodné vsi

"Názory se rozcházejí," napsal deník o mínění sousedů ze vsi Berezovka, kde Čepigovi dlouho žili, než se přestěhovali do Blagověščenska. Čepigův otec ve vesnici působil jako ředitel zemědělského podniku, pak se uchytil ve vojenské posádce. Matka pracovala jako účetní. Anatolij, který vystudoval vojenskou školu, je podle vesničanů ženatý a má dvě děti. Nedávno po vsi kolovala novinka, že rodina dostala čtyřpokojový byt v Moskvě. Místní si nepřáli být uvedeni jménem z obavy, že by mohli mít problémy s tajnou policií.

"To je on, Tolja," prohlásila jedna z rodaček, která bývala Čepigovou spolužačkou a kamarádkou. "Je to on, na sto procent. Oči má skoro černé a hlas je jeho," tvrdila a bezpečně ho rozpoznala na všech zveřejněných materiálech. Na spolužáka zavzpomínala jako na "náramně chytrého a dobrého kluka", "duchaplného a výmluvného", který se dobře učil. Dá se o něm mluvit jen v dobrém: nepil, nekouřil, nikdy se nezapletl s nějakou špatnou partou.

"Věděli jsme o tom, že plní tajné úkoly na místech, kde je pořádně horko. Jeho matka plakávala, ale ani jeho rodina netušila, kde se právě nalézá. Manželku měl v Chabarovsku, čekávala na něj," uvedla další obyvatelka Berezovky. "Naposledy jsem ho viděla před deseti lety, kdy přijel za příbuznými," uvedla. Současným snímkům se moc nepodobal, byl tehdy skoro plešatý, a taky se díval zpříma, a ne úkosem. Oči však zůstaly stejné.

Rusko popírá, že by mělo cokoliv společného s březnovou otravou Skripalových nervovým jedem novičok.