Za koho Rusko vymění vězněného Sencova? Chystá se velká akce, píše list

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ale listu sdělila, že o takové iniciativě neví. Ani filmařův obhájce Dmitrij Dinze nemá povědomí "o takové konfiguraci", nicméně je ochoten přispět k výměně, pokud záměry Moskvy jsou opravdu vážné.

Pilota Jarošenka poslal americký soud v roce 2011 za pašování drog na 20 let do vězení. But si odpykává 25letý trest za spiknutí v souvislosti s prodejem zbraní povstalcům z kolumbijské organizace FARC. Butinovou americké úřady podezírají z nezákonného lobbingu, za což ji hrozí deset let vězení.

Novaja gazeta připomněla, že o osudu všech čtyř vězňů minulý měsíc telefonicky jednali šéfové americké a ruské diplomacie: Mike Pompeo tehdy nastolil otázku Sencovova osvobození, Sergej Lavrov naopak hovořil o "nezákonném věznění" podnikatele Buta a pilota Jarošenka, jakož i o "pronásledování ruské občanky Butinové pod smyšlenou záminkou".

Počátkem září amerického prezidenta Donalda Trumpa požádala o omilostnění Buta a Jarošenka ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. O Butovi a Jarošenkovi se nedávno zmínil i Viktor Medvedčuk, ukrajinský podnikatel známý blízkými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který sehrál klíčovou roli při výměně zajatců mezi Ukrajinou a proruskými separatisty.

Ukrajinský ochránce lidských práv Michail Čaplyga považuje výměnu Sencova za tři Rusy za "teoreticky možnou", s přihlédnutím k loňskému precedensu, kdy se Rusko dohodlo s Tureckem - a s úplným pominutím Kyjeva - na vyměně dvou vězněných krymskotatarských aktivistů za dva Rusy, obviněné v Turecku ze špionáže.

Taková výměna by ale nejspíše vzbudila otázky u mezinárodních organizací, upozornil Denis Krivošejev z Amnesty International. "Je třeba si uvědomit, že Sencov byl odsouzen v politickém procesu, vina mu nebyla prokázána a měl by být osvobozen," poznamenal a dodal, že výměna by neměla komukoliv umožnit uniknout odpovědnosti za spáchané zločiny - a But a jeho podniky sehráli svou roli při páchání válečných zločinů na civilním obyvatelstvu.

Sencov přestal přijímat potravu 14. května. Naživu je udržován kapačkami ve vězeňské nemocnici. Filmař se hladovkou domáhá osvobození "všech ukrajinských politických vězňů" z ruských věznic.

Dvaačtyřicetiletý filmový režisér a odpůrce ruské anexe Krymu byl v roce 2015 odsouzen na 20 let za údajný terorismus a obchodování se zbraněmi v procesu, který Amnesty International označila za stalinistický. Soudní proces kritizoval Kyjev, Evropská unie a Spojené státy.

Ruská vězeňská správa v pátek zveřejnila snímky ze Sencovova vyšetření v nemocnici, aby předvedla, že vězeň není v ohrožení života.