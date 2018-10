Putin zostra: Skripal je pacholek a zrádce, řeči o otravě hovadiny

"Některé informační zdroje šíří názor, že Skripal byl bezmála ochránce lidských práv," řekl ruský prezident, když byl požádán o reakci na západní sankce vyvolané Skripalovou otravou. "Byl to prostě špion, zrádce vlasti. Byl to prostě pacholek, to je všechno," dodal Putin.

Skripal byl spolu s dcerou Julijí letos v březnu přiotráven armádním jedem novičok v jihoanglickém Salisbury. Londýn z útoku obvinil agenty ruské vojenské rozvědky, která prý jednala na přímý pokyn Putina. V červenci zemřela Britka Dawn Sturgessová, která s látkou novičok přišla rovněž do styku. Její partner náhodný kontakt s látkou přežil, stejně jako Skripal a jeho dcera. Rusko důrazně odmítá, že by otravy byly jeho dílem.

"Chcete tvrdit, že jsme otrávili ještě navíc nějakého člověka bez přístřeší?" komentoval ruský prezident smrt chudé tulačky Sturgessové. "Když se občas na tu věc dívám, prostě se divím: přijeli nějací chlapi a začali v Británii trávit bezdomovce. Co je to za hovadinu? Copak pracují v čištění města?" pokračoval Putin.

Podle ruského prezidenta Rusko nemá zapotřebí nikoho trávit. "Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?," prohlásil.

Skripal dlouhá léta působil jako agent ruské vojenské rozvědky a v 90. letech se nechal naverbovat pro spolupráci s britskou tajnou službou MI6. Ruská tajná policie ho v roce 2004 zatkla kvůli podezření, že Londýnu vyzradil desítky ruských agentů. V roce 2006 byl v tajném procesu odsouzen na 13 let, ale v roce 2010 ho Moskva spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA. Od té doby žije v Británii.

Podle ruského prezidenta je soupeření tajných služeb věčné. "Cožpak se rozmíšky mezi tajnými službami zrodily včera? Špionáž je, jak známo, stejně jako prostituce jedna z nejdůležitějších profesí na světě. Nikdo ji nezrušil a zrušit ani nemůže," podotkl Putin.

Zákon o extremismu se má zmírnit

Putin dnes předložil návrh zákona, který by zmírnil tresty za porušení kontroverzního předpisu o šíření nenávisti a urážce lidské důstojnosti. Podle ruské redakce zpravodajského serveru BBC tak reagoval na vlnu kritiky, která se zvedla v souvislosti s vysokými tresty za sdílení extremistického obsahu na sociálních sítích.

Stávající podoba zákona trestá osoby za šíření nenávisti či urážku lidské důstojnosti na veřejnosti či prostřednictvím masových informačních prostředků včetně internetu. Provinilci hrozí pokuta až 500.000 rublů (asi 170.000 Kč), jeden až čtyři roky obecně prospěšných prací nebo až pět let za mřížemi.

Putin navrhuje, aby proti osobám, které se trestných činů dopustily jednorázově, nebylo zahájeno trestní řízení. Provinilci by také nově hrozila pokuta od 10.000 do 20.000 rublů, 100 hodin obecně prospěšných prací nebo 15 dní za mřížemi. V případě, že bude zákon porušen opakovaně během jednoho roku, hrozí hříšníkovi plná výše trestu.

Server RBK uvedl, že od roku 2012 do roku 2017 bylo na základě příslušného zákona odsouzeno více než 1500 lidí. Snad největší kritiku vyvolal případ třiadvacetileté studentky, která před několika lety zveřejnila na svém profilu Vkontakte (ruská verze facebooku) fotografii, kterou vyšetřovatelé nedávno označili za extremistickou. Dívce nyní hrozí až pět let za mřížemi. Obvinění čelí i devatenáctiletý mladík, který na sociálních sítích sdílel karikaturu s postavami oblíbeného seriálu Hra o trůny.