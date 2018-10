Povstalci z Donbasu natočili film. Hvězdou je blond prokurátorka, hraje samu sebe

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Natalja Poklonská hraje ve filmu samu sebe. Obsazena nebyla náhodou, protože se v odbojné ukrajinské Luhanské (dříve sovětské Vorošilovgradské) oblasti před 38 lety narodila. Teď ale v Moskvě hájí barvy kremelské strany Jednotné Rusko, i když se s kolegy poslanci před nedávnem rozhádala.

zdroj: YouTube

Do povědomí Rusů vstoupila ukrajinská občanka Poklonská v květnu 2014, kdy se krátce po anexi Krymu dala do služeb ruské okupační správy. Až do října 2016 pak zastávala post krymské prokurátorky a nemilosrdně trestala jakýkoli projev protiruského odporu.

Řízný výkon funkce ji vynesl poslanecký mandát, který ale v poslední době podle ruských médií ztrácí lesk. Poklonská se totiž otevřeně postavila proti penzijní reformě prosazované Kremlem a ztratila část svých parlamentních funkcí i přízeň spolustraníků z Jednotného Ruska.

V Donbasu je ale pořád populární a tvůrci filmu prý s obsazením neváhali. Akční snímek je bohatý na scény z bojů donbaských vzbouřenců proti vojákům ukrajinské armády, do nichž se údajně - bez dablerky - zapojila i Poklonská. Divoké výjevy z bojů prý zvládla na první dobrou.

"Jste opravdu pašáci, naskakovala mi husí kůže, dech se mi tajil," vzkázala Poklonská produkci po zhlédnutí prvních záběrů. "Pohleďte, co znamená prosté slovo vlastenectví, kolik duší, životů a osudů v sobě obsahuje!" komentovala film podle zprávy agentury TASS.