Sencov přestal držet hladovku. Ruská věznice mu nastavila dietu, dle Ukrajiny je to jinak

"Oleh Sencov přestal držet hladovku, oznámil to v prohlášení a souhlasil s příjmem potravy," řekl dnes podle agentury TASS zástupce vedení vězeňské správy Valerij Maksimenko. "O tom, jak ho vyvést ze stavu hladovění, jednali nejlepší dietologové v Moskvě. Pro normalizaci jeho zdraví byla sestavena odpovídající dieta," dodal Maksimenko.

Denysovová informaci později potvrdila na svém facebookovém účtu. "Oleh Sencov ukončil hladovku. To znamená, že je v kritickém stavu, prakticky za hranicí," napsala ukrajinská ochránkyně lidských práv. Poukázala přitom na to, že v Rusku doposud bez lékařských zpráv tvrdili, že jeho zdravotní stav je uspokojivý. "To ale není pravda," zdůraznila.

"Jsem hluboce přesvědčena, že v Rusku mu neposkytují odpovídající lékařskou péči. I nadále žádám, aby k němu měli přístup nezávislí vysoce kvalifikovaní odborníci, ale Kreml to neudělal," uvedla dále Denysovová a dodala, že očekává, že jí bude co nejdříve umožněn přístup k Sencovovi.

Sencov je odpůrcem ruské anexe Krymu. V srpnu 2015 ho odsoudil moskevský soud na 20 let za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na anektovaném ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku. Režisér obvinění označil za vykonstruovaná.

Filmař přestal přijímat potravu 14. května. Naživu byl udržován kapačkami ve vězeňské nemocnici. Hladovkou se domáhal osvobození "všech ukrajinských politických vězňů" z ruských věznic.

Na zhoršující se zdravotní stav Sencova dlouhodobě upozorňoval jeho obhájce. Vězeňská správa ale zdraví režiséra doposud vyhodnocovala jako uspokojivý.