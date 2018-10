Zneužívání dětí kryl přímo Vatikán? Papež nařídil vyšetřování v archivech

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Zneužívání a zakrývání těchto případů už nebude tolerováno. Rovněž už nebude přípustné, aby se odlišně zacházelo s biskupy, kteří se zneužívání dopustili či ho kryli," uvádí se rovněž v prohlášení, které dnes zveřejnil Vatikán. Informoval v něm, že papež nařídil "důkladné prostudování" vatikánských archivů. Zjistit má, jak je možné, že americký kardinál postupoval na cíkrevním žebříčku i přes zprávy o možném zneužívání.

Podle agentury AP se už v roce 2000 dostaly do Vatikánu zprávy o stížnostech seminaristů na McCarricka, že je nutí s ním spát. Dopis do Vatikánu s takovými obavami napsal v listopadu 2000 podle AP reverend Boniface Ramsay ze semináře v New Jersey. Přesto se McCarrick stal následují rok kardinálem.

McCarrick byl jedním z předních představitelů katolické církve v USA, jeho rezignaci na post kardinála přijal papež František letos v červenci. Důvodem byla obvinění, že před téměř padesáti lety sexuálně zneužil několik nezletilých. Osmaosmdesátiletý McCarrick tvrdí, že si nevzpomíná na nic z toho, co je mu dáváno za vinu.

Vatikán se dnes v prohlášení nevyjádřil k obvinění, která vůči papeži Františkovi vznesl letos v srpnu bývalý papežský velvyslanec ve Washingtonu Carlo Maria Vigano. Ten tvrdí, že i František už v roce 2013, kdy se stal papežem, věděl o podezřeních vůči McCarrickovi, ale nezakročil.