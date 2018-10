Zhoubné akce a šikana Putina? Západ musí zůstat obezřetný, zní z Washingtonu

Putinova šikana

Vyšetřovatelé z různých zemí odhalili, že Rusko vyslalo do zahraničí dva týmy příslušníků vojenské rozvědky - jeden měl páchat atentáty, druhý kybernetické útoky, uvádí washingtonský deník. "Takto Putin šikanuje a zastrašuje své domnělé nepřátele," doplňuje editorial.

V březnu přežil bývalý ruský vojenský zpravodajský důstojník Sergej Skripal, který nyní žije v anglickém Salisbury, spolu se svou dcerou pokus o otravu nervovým jedem novičokem ze sovětské éry, připomíná americký server. Dodává, že Rusko sice odmítá odpovědnost za tento útok, ale uplynulou středu Putin otevřeně Skripala označil za "zrádce vlasti".

Putinovy uštěpačné poznámky podle renomovaného deníku přidávají dále na váze verzi britských úřadů, které viní z pokus o Skripalovu vraždu Kreml, přičemž mělo jít o odplatu za to, že Skripal dříve Velké Británii poskytl tajné informace ruské vojenské rozvědky GRU.

Skripala v Rusku ostatně zatkli v roce 2004, odsoudili za velezradu a uvěznili, rekapituluje editorial. Vysvětluje, že v roce 2010 byl však vydán do Velké Británie v rámci výměny, která zahrnovala i deset spících ruských agentů odhalených ve Spojených státech.

"To, co činí Putinovy poznámky ještě důležitější, je nedávno podaný důkaz, že Rusko poslalo vojenské zpravodajské důstojníky, aby provedli pokus o atentát," pokračuje Washington Post. Připomíná, že britští vyšetřovatelé z útoku obviňují dva muže vystupující pod jmény Alexander Petrov a Ruslan Boširov, kteří do Spojeného království přicestovali 2. března, zanechali na klice Skripalova bytu jed, který následně odhodili v lahvičce od parfému a odletěli zpět do Moskvy.

Zmíněná lahvička se později našla v odpadkovém koši, přičemž nervový jed zabil britskou ženu, Dawn Sturgessovou, která si jej nastříkala na zápěstí, uvádí vlivný deník. Konstatuje, že poté, co byla ruská akce odhalena, Moskva odpověděla lžemi a nepřesvědčivými pokusy vše zakrýt.

Střelci na výletě

"Není na tom nic zvláštního, nic trestného, ujišťuji vás," cituje prestižní server Putinova slova. Dodává, že následně dva Brity obvinění Rusové vystoupili v účelovém rozhovoru ruské televize RT s tvrzením, že jsou fitness instruktoři, kteří si pouze udělali víkendový výlet do Salisbury za tamní slavnou katedrálou.

V Londýně sídlící investigativní novinářská skupina Bellingcat a její ruský partner Insider nicméně přinesly zprávu, že Ruslan Boširov je ve skutečnosti Anatolij Čepiga, plukovník GRU s vysokým vyznamenáním, poukazuje Washington Post. Dodává, že i jeho reportérům se podařilo potvrdit mužovu skutečnou identitu od obyvatel vesnice nedaleko rusko-čínských hranic, kde vyrůstal.

Vrcholem všeho bylo dle vlivného serveru čtvrteční odhalení nizozemských, britských a amerických úřadů, že GRU vyslala do zahraničí své příslušníky na mise, jejichž cílem bylo nabourat se do počítačových sítí Organizace pro zákaz chemických zbraní a Světové antidopingové agentury, které prověřovaly ruské nepravosti - Skripalův případ a státem řízený doping ruských sportovců na olympijských hrách v Soči v roce 2014.

"Hackeři GRU, jak si možná vzpomínáte, se také vměšovali do amerických prezidentských voleb v roce 2016," deklaruje editorial. Tvrdí, že pokud by na ně byl Putin dotázán, zřejmě by odpověděl, že šlo opět o fitness instruktory na výletě, a proto Západ musí zůstat obezřetný a pevný vůči jeho "najatým střelcům".