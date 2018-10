Vztahy Rusko-Nizozemí na bodu mrazu. Velvyslankyně jde v Moskvě na kobereček

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Nizozemsko minulý týden ohlásilo zmaření pokusu o kybernetický útok na Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), která sídlí v Haagu. Za hackerským útokem, který se stal v dubnu, podle Nizozemců stála ruská vojenská rozvědka GRU, jejíž čtyři údajní agenti byli po odhalení vyhoštěni. Ve stejné době ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že obvinilo z kybernetických útoků sedm pracovníků GRU, mezi nimiž jsou i čtyři muži vyhoštění z Nizozemska.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v Moskvě prohlásil, že v cestě čtveřice ruských "specialistů" do Haagu nebylo nic tajného. "Byla to rutinní cesta, nijak se neschovávali, nepřiletěli tajně, ubytování v hotelu ani návštěva ruského velvyslanectví nebyly tajné," konstatoval ruský ministr. Z informací agentury TASS ale nevyplývá, že by cíl a důvod cesty blíže vysvětlil.

OPCW v době haagského útoku analyzovala vzorky nervově paralytické látky novičok použité v březnu v jihoanglickém Salisbury při útoku na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji. Ruští agenti byli rovněž obviněni, že se pokoušeli dostat i k informacím o sestřelení malajsijského dopravního letounu nad Ukrajinou v létě 2014, v jehož troskách zahynulo mnoho Nizozemců.

Ruské ministerstvo zahraničí už bezprostředně po nizozemském oznámení označilo obvinění za další zinscenovanou propagandistickou akcí, která vážně komplikuje dvoustranné vztahy a zavání špionománií. "Nejednou jsme nizozemskou stranu upozorňovali, a to i diplomatickou cestou, že protiruská kampaň špionománie, doprovázená cílenými úniky informací do médií o údajných hackerských útocích, vážně poškozuje vzájemné vztahy," uvedlo ministerstvo v prohlášení.